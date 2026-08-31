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促美中交流…繁榮華埠總會推系列活動

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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美國繁榮華埠總會30日在皇后區法拉盛召開記者會宣布，將於今秋陸續舉辦紀念孫中山先...
美國繁榮華埠總會30日在皇后區法拉盛召開記者會宣布，將於今秋陸續舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年、中秋文化節及慶祝美國建國250周年等系列活動，邀請社區民眾共襄盛舉。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國繁榮華埠總會30日在皇后區法拉盛召開記者會，聯同各項活動籌委會共同主席、協辦僑團及贊助商代表共同宣布，將於今秋陸續舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年、中秋文化節及慶祝美國建國250周年等系列活動，邀請社區民眾共襄盛舉。

繁榮華埠總會總監田士銳及董事長張明騰表示，今年系列活動將中華傳統文化、華人移民歷史及美國建國250周年結合，希望凝聚不同僑團及社區力量，同時促進美中民間交流。

主辦方表示，孫中山先生一生追求國家進步及民族振興，其愛國情懷與奮鬥精神值得後人緬懷與傳承；中秋節則承載團圓、和諧及思鄉等深厚文化內涵。今年適逢美國建國250周年，因此希望透過一系列紀念及文化活動，將不同歷史與文化主題串聯起來，凝聚僑胞並增進社區交流。

遊行籌委會共同主席、美國福建同鄉會會長陳恆表示，華人社團在美國發展的同時，也長期投入當地社區建設，希望透過系列活動展現華人對美國社會的貢獻，並促進族裔團結及美中民間友好。

首場活動將於9月12日(周六)在曼哈頓華埠勿街(Mott St.)舉行「紀念孫中山先生誕辰160周年暨中秋文化節」，文化節時間為上午11時至下午2時，中午舉行開幕儀式；同日中午12時30分至下午1時15分，並將在哥倫布公園舉行孫中山像獻花儀式。

9月20日(周日)則將在法拉盛舉辦慶祝美國建國250周年大遊行，隊伍預計上午11時30分集合，中午12時30分舉行開幕儀式，下午1時正式出發，遊行路線由富蘭克林大道(Franklin Ave.)至北方大道(Northern Blvd.)一段緬街(Main St.)。屆時，將邀請民選官員、社區團體、美國華裔小姐、舞龍舞獅及樂隊等參與，並安排逾100至150輛超型跑車加入遊行。

10月2日(周五)晚間7時，主辦方還將在華埠萬豪大酒家舉行慶祝餐會，內容包括慶祝美國建國250周年、紀念孫中山先生誕辰160周年，以及紐約中美友好文化足球團回國交流訪問授旗等活動。大遊行免費報名及更多細節，請聯繫田士銳(917)660-2402或李香梅(718)908-7583。

精華 FAQ

  • 主辦方將在今秋舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年、中秋文化節、慶祝美國建國250周年大遊行，以及相關餐會與交流活動，內容結合傳統文化、歷史紀念與社區參與。

  • 首場活動是9月12日在曼哈頓華埠勿街舉行的紀念孫中山先生誕辰160周年暨中秋文化節，上午11時至下午2時；同日中午12時30分至下午1時15分，另在哥倫布公園舉行獻花儀式。

  • 9月20日將在法拉盛舉辦慶祝美國建國250周年大遊行，上午11時30分集合、下午1時出發；10月2日晚間7時則在華埠萬豪大酒家舉行慶祝餐會，並安排授旗等活動。

法拉盛 皇后區 中秋

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