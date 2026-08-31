我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

美網開打獎金創紀錄 優惠票秒殺

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年美國網球公開賽(U.S. Open)30日在皇后區正式開打。(記者何振...
2026年美國網球公開賽(U.S. Open)30日在皇后區正式開打。(記者何振忠╱攝影)

2026年美國網球公開賽(U.S. Open)30日在皇后區正式開打，今年男單因世界第一辛納(Jannik Sinner)傷退、衛冕冠軍阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)傷癒復出，冠軍之爭增添變數；39歲名將喬科維奇(Novak Djokovic)則將挑戰生涯第25座大滿貫冠軍。場外同樣火熱，市府推出的1000張100元優惠票，開售三分鐘就吸引超過33萬人排隊。

今年美網總獎金達創紀錄的1億800萬元，男女單打冠軍各可獲550萬元。首日地主球迷率先迎來好消息，世界排名第三的美國女將佩古拉(Jessica Pegula)，在亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)以6比3、6比2擊敗羅馬尼亞選手魯塞(Elena-Gabriela Ruse)，晉級第二輪。

男單則成為今年最大看點之一。辛納因膝傷缺席，阿爾卡拉斯則在手腕傷勢導致近五個月休戰後回歸，讓原本由兩人主導的男子網壇出現變數。四度美網封王的喬科維奇今年第20次參賽，若再奪冠，將成為史上首位擁有25座大滿貫單打冠軍的球員。

地主美國男將也被寄予厚望。美國男子自洛迪克(Andy Roddick)2003年贏得美網後，已有23年無人拿下大滿貫單打冠軍；但今年夏季硬地賽事中，Shelton、Fritz及Tiafoe等美國選手接連取得佳績，被認為是近年最有希望打破冠軍荒的一屆。

女單方面，衛冕冠軍莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)將挑戰美網三連霸；若成功，將成為小威廉絲(Serena Williams)2012年至2014年後，首位連續三年奪冠的女將。

華人球迷關注的鄭欽文，今年則以資格賽選手身分重返美網正賽。她去年因右肘傷勢接受手術並缺席美網，今年復出後世界排名一度下滑至百名之外，但在本屆資格賽連過三關，其中決勝輪以6比4、3比6、6比0擊敗對手，成功取得正賽席位。曾於2023、2024年連續兩屆打進美網女單八強的鄭欽文，將於8月31日(周一)首輪迎戰年僅16歲的捷克新星Kristina Liutova，傷後狀態及能否重新找回大滿貫競爭力，也成為本屆賽事焦點之一。

隨著賽事開打，門票需求也持續火熱。市長曼達尼(Zohran Mamdani)與美國網球協會(USTA)此前為紐約市居民推出1000張每張100元優惠票，在26日上午10時開放購買後，僅三分鐘線上等候人數就達33萬6573人，門票隨即售罄。

優惠票適用於8月30日至9月8日正賽，每人最多購買兩張，並限制透過Ticketmaster轉售。截至30日，市府及USTA尚未宣布是否會再推出第二批優惠票。

精華 FAQ

  • 今年美網總獎金達1億800萬元，創下新紀錄；男女單打冠軍各可獲550萬元，顯示賽事規模與商業價值都持續攀升。

  • 因世界第一辛納膝傷退賽、阿爾卡拉斯傷癒復出，加上39歲喬科維奇衝擊第25座大滿貫，讓原本由兩人主導的格局出現明顯變數。

  • 紐約市居民的1000張100元優惠票在開賣3分鐘內就有超過33萬人排隊並售罄；截至30日，市府與USTA尚未宣布是否加推第二批。

皇后區 阿爾卡拉斯 辛納

上一則

促美中交流…繁榮華埠總會推系列活動

下一則

10年最大毒品案 紐約查獲580磅古柯鹼市值逾千萬美元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美網原價票難搶 部分熱門場次售罄 首輪二手票漲逾3成

美網原價票難搶 部分熱門場次售罄 首輪二手票漲逾3成
美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首混戰資格賽組合

美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首混戰資格賽組合
美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲
約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

熱門新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
華人移民律師陳丹虹因涉及大規模移民欺詐，並已就簽證欺詐、證人干預及妨礙程序等聯邦罪名認罪，即日起吊銷其紐約州律師執照。（取材自陳丹虹律師事務所網站）

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

2026-08-29 18:03
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛