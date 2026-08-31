美網開打獎金創紀錄 優惠票秒殺

2026年美國網球公開賽(U.S. Open)30日在皇后區正式開打。(記者何振忠╱攝影)

2026年美國網球公開賽(U.S. Open)30日在皇后區 正式開打，今年男單因世界第一辛納 (Jannik Sinner)傷退、衛冕冠軍阿爾卡拉斯 (Carlos Alcaraz)傷癒復出，冠軍之爭增添變數；39歲名將喬科維奇(Novak Djokovic)則將挑戰生涯第25座大滿貫冠軍。場外同樣火熱，市府推出的1000張100元優惠票，開售三分鐘就吸引超過33萬人排隊。

今年美網總獎金達創紀錄的1億800萬元，男女單打冠軍各可獲550萬元。首日地主球迷率先迎來好消息，世界排名第三的美國女將佩古拉(Jessica Pegula)，在亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)以6比3、6比2擊敗羅馬尼亞選手魯塞(Elena-Gabriela Ruse)，晉級第二輪。

男單則成為今年最大看點之一。辛納因膝傷缺席，阿爾卡拉斯則在手腕傷勢導致近五個月休戰後回歸，讓原本由兩人主導的男子網壇出現變數。四度美網封王的喬科維奇今年第20次參賽，若再奪冠，將成為史上首位擁有25座大滿貫單打冠軍的球員。

地主美國男將也被寄予厚望。美國男子自洛迪克(Andy Roddick)2003年贏得美網後，已有23年無人拿下大滿貫單打冠軍；但今年夏季硬地賽事中，Shelton、Fritz及Tiafoe等美國選手接連取得佳績，被認為是近年最有希望打破冠軍荒的一屆。

女單方面，衛冕冠軍莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)將挑戰美網三連霸；若成功，將成為小威廉絲(Serena Williams)2012年至2014年後，首位連續三年奪冠的女將。

華人球迷關注的鄭欽文，今年則以資格賽選手身分重返美網正賽。她去年因右肘傷勢接受手術並缺席美網，今年復出後世界排名一度下滑至百名之外，但在本屆資格賽連過三關，其中決勝輪以6比4、3比6、6比0擊敗對手，成功取得正賽席位。曾於2023、2024年連續兩屆打進美網女單八強的鄭欽文，將於8月31日(周一)首輪迎戰年僅16歲的捷克新星Kristina Liutova，傷後狀態及能否重新找回大滿貫競爭力，也成為本屆賽事焦點之一。

隨著賽事開打，門票需求也持續火熱。市長曼達尼(Zohran Mamdani)與美國網球協會(USTA)此前為紐約市居民推出1000張每張100元優惠票，在26日上午10時開放購買後，僅三分鐘線上等候人數就達33萬6573人，門票隨即售罄。

優惠票適用於8月30日至9月8日正賽，每人最多購買兩張，並限制透過Ticketmaster轉售。截至30日，市府及USTA尚未宣布是否會再推出第二批優惠票。