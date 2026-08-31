12年11起肇逃 布碌崙日落公園3大道改造方案屢遭擱置
華裔護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)在結束夜班工作後，於布碌崙(布魯克林)3大道交55街的十字路口遭到一輛凱迪拉克撞擊後送醫不治；交通維權組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)表示，3大道的重新設計方案早已制定，但卻一直擱置，呼籲市府將計畫落實，才能避免更多類似的憾事發生。
28歲的鄭佳怡在紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)擔任外科護士，29日早約7時40分，她結束夜班工作後於3大道交55街的十字路口等待斑馬線的號誌燈，綠燈亮起後她依照號誌過馬路，卻遭到一輛黑色的凱迪拉克撞擊，肇事的凱迪拉克駕駛在撞上她後短暫踩了剎車，接著加速逃逸，鄭佳怡送醫後傷重不治。
據了解，日落公園3大道路段交通事故頻繁，29日的事故為過去12年間，發生的第11起肇逃案。
根據「交通替代方案」，自2014年以來，在布碌崙-皇后區高速公路(BQE)下方的3大道兩哩路段，已有六名行人、五名騎自行車者被司機撞死。其中包括去年7月，在日落公園3大道交52街的十字路口處，兩名華裔男子被一輛超速車輛撞亡，警方很快找到了肇事者和肇事車輛。
市交通局於2023年提出了重新設計該路段的方案，但至今尚未實施。交通替代方案組織執行主任弗納斯(Ben Furnas)發表聲明，「這並非不可避免。3大道的重新設計方案早已制定，但卻一直擱置，社區民眾一直在呼籲改善。」
在過去兩周內，紐約市共有九人死於肇事逃逸，其中單車騎士的死亡人數比去年同期上升了70%，而今年迄今已有60名行人喪生。
日前「交通替代方案」與「安全街道家庭聯盟」(Families for Safe Streets)在市政廳外舉行靜坐抗議，要求市府行動，制定制止類似慘案再發生的計畫；弗納斯在30日的聲明中也說，「我們需要加快3大道的重新設計，我們需要市政府拿出切實可行的方案，在全市範圍內阻止類似慘劇的發生」。
她在布碌崙日落公園3大道交55街的十字路口，結束夜班後等候斑馬線號誌，綠燈亮起過馬路時，遭黑色凱迪拉克撞擊，肇事者隨後加速逃逸。 交通團體指出，自2014年以來，BQE下方3大道兩哩路段已有6名行人、5名騎車者遭撞死；此次事故更是12年來第11起肇逃案，顯示風險極高。 市交通局在2023年已提出3大道重新設計方案，但至今未實施。交通替代方案與安全街道家庭聯盟因此要求市府加快落實，避免更多行人與騎士喪生。
精華 FAQ
她在布碌崙日落公園3大道交55街的十字路口，結束夜班後等候斑馬線號誌，綠燈亮起過馬路時，遭黑色凱迪拉克撞擊，肇事者隨後加速逃逸。
交通團體指出，自2014年以來，BQE下方3大道兩哩路段已有6名行人、5名騎車者遭撞死；此次事故更是12年來第11起肇逃案，顯示風險極高。
市交通局在2023年已提出3大道重新設計方案，但至今未實施。交通替代方案與安全街道家庭聯盟因此要求市府加快落實，避免更多行人與騎士喪生。
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