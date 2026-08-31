紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

ICE今夏擴大在紐約市的執法行動，超過四分之三者無犯罪紀錄。(美聯社)

據一項最新的聯邦數據分析，紐約市 和周邊地區的移民 執法行動今年夏季明顯增加；美國移民及海關執法局(ICE )7月在紐約市地區拘捕919人，幾乎是4月467人的兩倍，而在7月被拘捕的人當中，超過四分之三的人並無犯罪紀錄。

數據顯示，ICE今年的拘捕人數明顯上漲，4月是今年目前拘捕人數最低的月份，但到了6月，單月拘捕人數已達1033人，是自2022年10月以來的最高紀錄；去年秋季拘捕行動也曾大幅增加，11月達到992人。

這波拘捕人數增加，相信與川普政府擴大移民執法和加速遣返程序的政策有關。相關措施包括舉行涉及大量案件的移民法庭聽證、結束部分移民兒童法律援助的聯邦資助，以及終止數十萬名移民原本享有的臨時保護身分。

不過，美國國土安全部(DHS)對上述分析提出質疑，批評相關數據存在選擇性使用資料的情況，並強調政府的移民執法目標仍然是針對最嚴重、最危險的罪犯。

面對聯邦移民執法升溫，紐約州和紐約市也開始增加對移民法律服務的支援。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布投入725萬元，為約1400名沒有家長陪同、正面臨遣返程序的移民兒童及年輕人提供法律服務，其中超過250人目前仍遭拘留。

此外，紐約州今年也增加移民服務經費，紐約州新美國人辦公室(Office for New Americans)今年獲得近8700萬元，比去年增加27%；該辦公室透過社區組織提供移民求助熱線、緊急法律援助，以及「了解你的權利」教育宣導。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則表示，市政府已投入1.53億元，為移民提供法律代表服務，並以數十種語言擴大「了解你的權利」宣導。

與此同時，紐約州也試圖限制地方執法機構直接參與聯邦移民執法，已在數日前生效的「地方警察處理地方犯罪」(Local Cops Local Crimes Act)法案，禁止州府、地方政府、警察部門和執法機構與聯邦政府簽訂287(g)協議。