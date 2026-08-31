聯邦新規生效 紐約市糧食券受益人7月同比減少15萬人
綜合紐約州公開數據庫以及市主計長發布的報告，紐約市內7月領取糧食券(SNAP)福利的人數同比減少15萬人；而僅在7月一個月內，糧食券受益者就減少了4萬6000人，降幅創新高。會有這樣的數字變化，主要是由於聯邦對於受益人的工作規定，造成糧食券福利資格收緊。
據統計，自2025年以來，紐約市領取糧食券的人數持續減少，2025年6月受益人數為179萬6291人、次月減少近1萬人。截至今年6月，糧食券受益人與上年同期相比減少11萬8000人，降幅為6.6%；7月的同比下降人數則達到15萬，降幅增至8.7%。
市主計長辦公室將這一趨勢歸因於聯邦收緊糧食券福利資格。根據最新規定，從今年3月起，未能滿足「工作規定」的糧食券領取人在領完最後三個月補助後，便將失去這一福利，這意味著這部分人會在7月被逐出糧食券福利資格名單。
「工作規定」指福利受益人每月必須工作、參與職業技能培訓或從事其他相關能證明其「在積極找工作」的活動至少80小時，滿足這一要求、且收入仍不足以糊口者方可繼續申領糧食券。而根據數據，7月糧食券受益人驟減4萬6000人，證實了上述因果聯繫的存在。不過，由於統計數字並未涵蓋糧食券受益人流失的具體原因，因此市主計長的判斷尚無其他更有利的依據予以證實。
此外，紐約州臨時與身障援助辦公室(OTDA)截至今年6月的數據顯示，州內其他地區糧食券受益人的流失情況比紐約市更為嚴重。2025年6月至2026年6月間，紐約市受益者減少6.6%，而其他地區的流失率達到10.1%。
根據市主計長辦公室與州公開數據，7月減少主要被歸因於聯邦收緊SNAP資格，特別是工作規定生效後，部分未達標受益人被取消福利。 新規要求受益人每月須工作、參與職訓或從事其他證明積極求職的活動至少80小時，且收入仍不足以糊口，才可繼續領取糧食券。 截至2025年6月至2026年6月，紐約市SNAP受益人減少6.6%，而州內其他地區減少10.1%，顯示市外地區的流失幅度反而更大。
精華 FAQ
根據市主計長辦公室與州公開數據，7月減少主要被歸因於聯邦收緊SNAP資格，特別是工作規定生效後，部分未達標受益人被取消福利。
新規要求受益人每月須工作、參與職訓或從事其他證明積極求職的活動至少80小時，且收入仍不足以糊口，才可繼續領取糧食券。
截至2025年6月至2026年6月，紐約市SNAP受益人減少6.6%，而州內其他地區減少10.1%，顯示市外地區的流失幅度反而更大。
上一則
CAAAV華埠集結 慶爭取凍租成功現場設互動活動及諮詢服務 號召社區居民跨世代參與 為自身權益發聲
下一則