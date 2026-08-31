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Citi Bike太貴 團體籲單次封頂價降至3元 與地鐵、公車看齊

記者許君達╱紐約報導
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「交通替代方案」近日發起一項公民請願行動，呼籲市府將Citi Bike的單次封頂價格降低至3元，與地鐵和公車相等。(本報檔案照)

紐約公共交通倡導組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)近日發起一項公民請願行動，呼籲市府將Citi Bike的單次封頂價格降低至3元，與地鐵和公車相等。

該組織為參與請願的市民提供了一份寄給市長曼達尼(Zohran Mamdani)和交通局長弗林(Mike Flynn)的公開信模板，信中表示，與全美其他大城市的共享單車系統相比，Citi Bike的價格「高出一個數量級」，並呼籲市府對Citi Bike提供補貼，使其45分鐘內的會員封頂價格降至3元，與地鐵和普通公車相等，同時進一步提供針對學生和長者的優惠價格。

「交通替代方案」表示，Citi Bike的電動共享單車五年前剛剛推出時，會員騎行45分鐘內的價格為4.5元，而今已漲至12.15元，五年內上漲達三倍，而這一價格已遠遠超過了其他公共交通的票價。據介紹，Citi Bike是全美規模最大的城市共享出行服務系統，與推廣較為成功的華府或芝加哥相比，紐約的Citi Bike不接受財政支持，而是由商業公司Lyft負責運營、並與市府分享收入。2021年，Lyft通過Citi Bike獲得8800萬元收入，而到2025年，其營收已達到2億2900萬元。與這一趨勢相對應的，是用車價格的逐年上漲。請願書指出，作為公共交通服務的一部分，Citi Bike理當與地鐵或公車得到同等的公共資金投入。

市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，他曾提出過一項要求Citi Bike降價的提案，但一直石沈大海。市長曼達尼此前曾表示過支持降價，但至今沒有提出具體方案。

除要求降價外，請願書提出的倡議還包括增加租車站點、加速普及電動共享單車服務、為市府公務員提供免費Citi Bike會員資格以鼓勵他們減少開車上班，以及鼓勵私營雇主將提供給員工的停車福利靈活轉成Citi Bike會員資格。有意參與請願的市民可登錄https://reurl.cc/eQdXm7，僅需提供姓名、住址和電郵地址，系統不會詢問諸如移民身分等敏感隱私問題。

精華 FAQ

  • 該組織呼籲市府將Citi Bike的單次封頂價降至3元，讓45分鐘內會員費與地鐵、公車看齊，並透過公共補貼降低使用門檻。

  • 內文指出，電動共享單車會員騎行45分鐘內的價格，5年前為4.5元，如今已升至12.15元，5年內漲幅約3倍，明顯高於一般公共交通。

  • 請願還建議增加租車站點、加速普及電動共享單車，並為市府公務員提供免費會員資格，也鼓勵企業把停車福利轉為Citi Bike會員。

芝加哥 地鐵 曼達尼

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