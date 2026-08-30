布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 9/19登場

第三屆布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節，將於9月19日於布碌崙8大道華社舉行。(記者馬璿╱攝影)

由繁榮布碌崙 協會(BBA)主辦，美國紐約華人聯合會、警民社安協會、海灣公園大道商會(BCRA)共同主辦的第三屆布碌崙(布魯克林)中秋 花車遊行暨亞裔 文化節，將於9月19日（周六）於布碌崙8大道華社舉行。主辦方呼籲各界人士出席活動，共度佳節。

在日前舉行的記者會上，繁榮布碌崙協會主席黃啟旺表示，當日的活動將在8大道交50街至59街舉行封街活動，設於8大道交59街的主舞台將在上午11時舉行開幕式，安排舞龍、舞獅、歌舞等表演，下午1時起花車遊行出發，路線由主舞台走至50街後再折返主舞台。

他亦提及，活動當天將準備以兒童玩具為主的數千份禮物，不過黃啟旺提醒，封街時間為當天上午9時起，屆時警方將拖吊停放於封街路段的車輛，籲請附近居民及早安排。

市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)表示，目前未看到任何可能影響活動舉行的問題，警方將一如既往協助讓活動充滿歡樂與慶祝氣氛。市議員莊文怡表示，中秋節對華人社群意義重大，此次活動是將華人文化最美好的一面展現、傳承給美國社會的重要機會。

第49選區領袖謝曉瓊表示，今年遊行團隊陣容較以往壯大，希望大家踴躍參加；她也肯定警民聯繫工作近年有明顯進步。高應達則強調，這項活動的性質並非單純的遊行，而是社區共同歡慶文化的場合，盼民眾能一同參與、享受過程。當日出席記者會的共同主辦及協辦單位代表陳旭、陳繼華、李志波等人皆呼籲民眾把握機會到場共襄盛舉。

黃啟旺表示，目前已有40多個組織報名，表演團體目前仍可繼續報名參與，節目形式不限，武術、舞蹈、樂隊演奏、舞獅及各類傳統節目均歡迎，民眾亦可報名擔任義工或洽詢贊助事宜，詳情可電洽(917)254-3529。