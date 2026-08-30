台美藝術協會 總督島將接連開展

藝術家侯忠穎以手工紙、植物纖維與樹皮創作，搭配自然光呈現不同肌理。(TAAC提供)

台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council, TAAC)近期將在紐約總督島(Governors Island)諾蘭公園(Nolan Park)17號別墅(House 17)推出全新展覽計畫，集結郭明哲(Ming-Jer Kuo)、侯忠頴(Chung-Ying Hou)、林羿綺(Yi-Chi Lin)三檔個展，以及Ricardo Woo、宋宜靜(I-Chin Sung)兩項駐村特別計畫，透過裝置、攝影與手工紙多元的媒材，探討生死、自然與島嶼記憶等主題。

三檔個展依序安排在House 17不同展間，形成一條由暗至明的觀展路線。第一展間由郭明哲的「六呎之下的星空」以紐約19座墓園的空拍影像包覆牆面，將墓碑排列轉化為星空意象，呈現地下仰望宇宙的視角；第二展間為侯忠穎的「草木有思」(Botanical Thinking)，則是以手工紙、植物纖維與樹皮創作，搭配自然光呈現不同肌理。第三展間則是林羿綺的「島，即是土地」(Island Is Land)，以影像投影、攝影及同步時鐘裝置，將相隔12小時的台灣與紐約連結於同一空間。

駐村特別計畫方面，Ricardo Woo以自畫像與骷髏意象交疊，探討生死界線的流動。宋宜靜則援引地藏王菩薩形象，反思生命無常。與此同時，展覽將展出House 17多名駐村藝術家作品，包括莊志輝(Chih-Hui Chuang)、Sarah Walko、Dena Paige Fischer等不同形式的作品。

目前House 17共有七位藝術家駐村創作，包括郭明哲、林羿綺、侯忠穎、宋宜靜、陳又瑜(Yuyu Demi Chen)、Nina Edwards及Kyunglim Lee，而藝術家張家瑋(Chia-Wei Chang)、林信呈(Mike Lin)與Nikolina Kovalenko等人的作品將於9月加入。

展覽期間，House 17每逢周六、日開放藝術家工作室，供民眾與駐村藝術家交流，更多詳情可訪https://www.taac-us.org/。

藝術家侯忠穎將帶來作品「草木有思」。(TAAC提供)