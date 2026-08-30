法拉盛商改區街坊節 熱鬧吸人潮

法拉盛商改區街坊節29日登場，沿街設置商家及社區組織攤位，不少家長帶著孩子參加互動活動。(記者許振輝╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)年度街坊節29日在法拉盛40路舉行，逾65個商家及社區組織設攤，提供美食、健康與教育資訊，現場並安排街舞、K-Pop、跆拳道 及中華舞蹈等表演，吸引大批民眾參加。

活動從上午10時至下午5時，在王子街(Prince Street)至緬街(Main Street)間的40路舉行。主辦方表示，街坊節每年估計吸引約2萬5000人參與，今年共有逾65個攤位，內容涵蓋餐飲、商業服務及社區資源。

法拉盛商改區共同主席李德怡(Tina Lee)致詞時感謝贊助商及社區合作夥伴。她表示，看到社區居民再次聚集參與活動十分高興，也感謝工作人員及合作單位促成活動。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)也到場致詞。她表示，街坊節已成為法拉盛夏末的固定活動，民眾除可品嘗當地各類美食，也能藉活動認識社區商家。隨著新學年即將開始，她也向學生及家長送上祝福，並感謝市警109分局對社區的服務。

當天舞台節目從上午持續至下午，包括D&M Dancing Art Studio、HL Dance、中華知青聯合會等團體演出，內容涵蓋中國舞、Hip-Hop、K-Pop及其他舞蹈。跆拳道表演也吸引民眾圍觀，表演者以跳躍踢擊等動作展示技巧。

除了舞台節目，沿街攤位也成為活動重點，商家提供各式餐飲，社區及醫療機構則介紹健康、教育等服務，不少家長帶著孩子參與攤位遊戲及體驗活動。主辦方表示，街坊節也提供在地商家直接接觸居民及介紹產品、服務的機會。

法拉盛商改區表示，活動多年來獲商家及企業贊助，希望透過一年一度的街坊節，增加居民、商家與社區組織交流。

街坊節安排多項文化及舞蹈演出，舞者揮舞長扇演出中國舞。(記者許振輝╱攝影)

兒童舞者在法拉盛商改區街坊節表演街舞，為現場舞台節目之一。(記者許振輝╱攝影)

跆拳道表演者在街坊節展示跳躍踢擊等動作，吸引大批民眾圍觀。(記者許振輝╱攝影)