紐約市公共廁所擴建計畫 延至11月

紐約市公廁擴建計畫的報告，將延至11月才提交。圖為華埠哥倫布公園的廁所。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 因公共廁所太少長期被詬病，致使市府提出公廁擴建計畫；不過由於項目涉及多個市府部門，令原定9月要遞交的詳細調查報告無法如期完成，延至11月提交，但市府強調2035年前新建2120座公廁的目標將維持不變。

這項立法也被稱為「Bathroom Bill(廁所法案)」，要求紐約市建立一套長期的公共廁所網絡，不只是增加廁所數量，也必須規畫未來如何維護這些設施；相關計畫未來每四年必須更新一次，市府也需要建立線上地圖，讓民眾能找到全市可使用的公共廁所。

根據公開資料，目前紐約五大區約有1066座正在運作的公共廁所，其中大部分位於紐約市公園；換算下來，平均每8053名居民才共用一座公共廁所。

而據紐約市2025年第58號地方法律，副市長原本必須在今年9月1日前向市議會提交一份完整計畫，說明紐約市如何在2035年前新增2120座公共廁所；不過，市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室在8月致函市議會時表示，由於計畫涉及多個市府部門，報告將無法如期完成，預計延至11月1日提交。

副市長克爾森(Julia Kerson)在信中表示，這項工作的範圍和複雜程度超出預期，需要整合資本規畫、公共設施、交通、公園及經濟發展等不同部門，因此需要更多時間，確保報告能完整涵蓋法律要求的八個項目。

儘管報告延期，市府強調相關工作仍在進行中；目前，跨部門工作小組正在蒐集現有公共廁所的資料、資本建設計畫、適合增設廁所的地點，以及未來的維護策略。與此同時，曼達尼已承諾投入400萬元，在全市增設模組化公共廁所，希望能更快改善部分地區的需求。

長期推動增加公共廁所的倡議人士也對這項計畫相當關注，其中，Got-To-Go NYC創辦人Teddy Siegel更在谷歌地圖上製作了一份公共廁所地圖，協助居民與遊客尋找附近可以使用的廁所。