布碌崙日落公園發動高中 覓得大近8倍新家

公立特許高中「發動高中」即將搬入一處面積近乎現有校舍八倍的新校區。圖為新校區街景圖。(取自谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 一所由華裔 創辦人Tom Ng成立的免學費公立特許高中「發動高中」(Launch High School)，即將搬入一處面積近乎現有校舍八倍的新校區，租期15年，預計2027年7月遷入。新校區將配備符合標準尺寸的體育館、禮堂、食堂及多個戶外活動空間，大幅改善學生的學習與活動條件。

發動高中目前位於53街475號，校舍面積約1萬平方呎，而即將搬遷的新校區位於6大道5902號，面積約7萬7000平方呎，包含一棟6萬728平方呎的校舍主體，並可共用校園內一座1萬6000平方呎、符合標準尺寸的體育館。此外，新校區還設有專用食堂、一座7600平方呎的禮堂，以及多個戶外活動區和操場。

這處新校區原為「永援聖母天主教學院」(Our Lady of Perpetual Help Catholic Academy)所在地，該天主教學校運營逾100年，但已於2025年6月關閉。校舍目前由紐約贖世主會(Redemptorist Fathers of New York)所有。發動高中入駐前將先整修，以在保留其教育用途的同時完成現代化升級。

發動學校(Launch Schools)於2012年創辦時為一所初中，目前服務六至10年級學生，2025年秋季開設發動高中，目前為第二學年，2026至2027學年招收九、10年級學生，未來將每年增加一個年級。該校教育模式強調個人化、體驗式與職涯連結學習，並與致力於體驗教育及綠色職涯發展的非營利組織Runway Green合作，發動高中為其首間實驗學校。

發動學校執行董事羅賓(Alexis Rubin)表示，取得永久、專為教育用途興建的校區，對學生及學校的未來發展是重要里程碑，新校區的空間與設施將有助於學校持續深化個人化、體驗式與職涯連結的學習模式。

發動高中校長Tom Ng從事教育工作已有15年，曾在布碌崙多所高中擔任校長、副校長、教務主任、升學與職業指導主任及教師。他表示，希望營造一個既尊重並彰顯學生獨特身份、又能促使學生走出舒適區的學習環境，讓教學兼具易於參與與嚴謹紮實的特質，並充分回應每位學生的需求。