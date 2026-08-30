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法拉盛草原可樂娜公園 盼獲更多政府資源維護

記者戴慈慧╱紐約報導
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最新資料顯示，若按每英畝計算，中央公園獲得的私人資金約為法拉盛草原可樂娜公園的2...
最新資料顯示，若按每英畝計算，中央公園獲得的私人資金約為法拉盛草原可樂娜公園的277倍。圖為法拉盛草原可樂娜公園內。(記者鄭怡嫣╱攝影)

占地近900英畝的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，是皇后區最具代表性的公共綠地之一，每年吸引大量居民及遊客，但多年來面臨經費與人力不足。最新資料顯示，若按每英畝計算，中央公園獲得的私人資金約為法拉盛草原可樂娜公園的277倍，凸顯紐約不同公園間的資源落差。

法拉盛草原可樂娜公園占地約897英畝，曾是1939年及1964年世界博覽會場地，如今園內包括大地球儀、皇后區博物館等地標，周邊並有美國網球公開賽場地等設施。然而，部分遊樂設施、步道及公共設施年久失修，大地球儀周邊噴泉也長期未能正常運作。近期民眾反映的問題還包括洗手間關閉、垃圾桶滿溢、照明及安全等。

去年一份針對公園發展的研究指出，法拉盛草原可樂娜公園不僅公共投資有限，也缺乏像中央公園等大型公園所擁有的成熟私人募款機制。報告以中央公園為例，其保育組織單一項冰場及游泳池翻修計畫就募得1億元私人資金，相當於法拉盛草原可樂娜公園過去十多年獲得的市府投資規模。

資金不足也反映在日常維護中，皇后區社區之家(Queens Community House)今年向市議會作證時表示，志工自2024年底起每月在公園進行清潔，但僅靠志工無法取代公園局的維護人力；居民經常反映清潔、照明、洗手間及安全問題。該組織與「Play Fair for Parks」聯盟呼籲市府將至少1%的市府預算投入公園系統。

不過，公園近期也陸續獲得新的公共投資，皇后區官員與社區團體今年成立工作小組，推動改善法拉盛草原可樂娜公園，相關投資總額已超過1.2億元，涵蓋基礎設施及遊樂場等項目。

倡議人士認為，新的資本建設雖有助改善設施，但公園面積廣大，長期的清潔、維修及人力仍需要穩定財源。對周邊法拉盛、可樂娜及其他皇后區居民而言，如何縮小與曼哈頓大型公園之間的資源差距，仍是未來公園改善的重要課題。

精華 FAQ

  • 公園常見問題包括步道與設施年久失修、大地球儀噴泉長期停擺、洗手間關閉、垃圾桶滿溢，以及照明和安全管理不足，顯示日常維護壓力很大。

  • 報導指出，若按每英畝計算，中央公園獲得的私人資金約為法拉盛草原可樂娜公園的277倍；中央公園還有成熟募款機制，單一翻修案就能募得1億元。

  • 皇后區官員與社區團體已推動工作小組，相關公共投資總額超過1.2億元，涵蓋基礎設施與遊樂場；但倡議者認為，長期清潔、維修與人力仍需穩定財源。

法拉盛 皇后區 中央公園

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