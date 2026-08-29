班森賀聖羅莎莉亞節 各族裔同樂

「聖羅莎莉亞節」活動中的家庭遊戲。(記者胡聲橋／攝影)

第52屆「聖羅莎莉亞節」(Santa Rosalia Feast)近日回歸。這是布碌崙 (布魯克林)班森賀社區夏季最熱鬧的傳統節日。今年的節日將持續到30日(周日)，從下午至夜間，持續為社區帶來美食、現場音樂、娛樂表演和嘉年華遊樂設施。

「聖羅莎莉亞節」至今已舉辦52年，又被稱為18大道節，在18大道68街和75街之間的路段舉行。這是義大利移民 的節日，旨在紀念西西里島(Sicily)巴勒莫(Palermo)的守護神聖羅莎莉亞。

據介紹，1624年，西西里島的瘟疫結束後，聖羅莎莉亞的遺骸被人們發現，人們抬著她的遺體在街頭遊行，從此她便與這場瘟疫的終結聯繫在一起。義大利移民將這段歷史帶到了布碌崙的班森賀，同時融入美食、音樂和熱鬧的社區氛圍。

節日期間，人們可品嘗各種美食，從義大利特色菜餚、南美特色燒烤到粵菜小吃，還有各種果汁和飲料，應有盡有。主辦方還安排了眾多適合兒童和家庭的遊戲，以及嘉年華遊樂設施。卡諾里卷(cannoli)是義大利甜點，今年主辦方重新推出卡諾里卷大賽，讓喜吃甜食者吃個夠。

「聖羅莎莉亞節」將於8月30日達到高潮，屆時將舉行傳統的聖羅莎莉亞遊行。遊行隊伍將與行進樂隊一道，於下午2時從18大道交72街處的聖羅莎莉亞雕像出發，穿過社區，下午3時在位於15大道7201號的瓜達盧佩聖母教堂(Our Lady of Guadalupe Church)舉行彌撒。

遊行一直是這個節日的宗教核心，它將班森賀的義大利裔美國人的傳統與義大利幾個世紀以來對聖羅莎莉亞的虔誠信仰聯繫起來。這個節日已發展成為社區多族裔共同參與的一次夏日狂歡。

「聖羅莎莉亞節」活動的遊樂設施。(記者胡聲橋／攝影)

「老廣牛雜」也參加了「聖羅莎莉亞節」。(記者胡聲橋／攝影)

班森賀第52屆「聖羅莎莉亞節」將持續到30日。(記者胡聲橋／攝影)