我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

紐約佛光山贈藝術圖典 25代表跨文化交流

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛光山紐約道場舉行「世界佛教美術圖說大辭典」捐贈儀式，將20冊圖典贈予宗教團體代...
佛光山紐約道場舉行「世界佛教美術圖說大辭典」捐贈儀式，將20冊圖典贈予宗教團體代表，盼作為佛教藝術研究、教育及文化交流資源。(佛光山紐約道場提供)

佛光山紐約道場26日舉行「世界佛教美術圖說大辭典」捐贈儀式，將一套20冊圖典贈予宗教團體，逾25名來自南傳、北傳及南韓泰國等不同佛教傳承與宗教組織的代表出席。主辦方表示，希望透過佛教藝術與歷史資料，促進不同宗教團體之間的文化交流，並提供研究及教育使用。

佛光山紐約道場監院有霖法師當日率僧眾及信眾出席，並代表道場進行捐贈。與會者包括孟加拉佛教精舍Bhikkhu Mudita Ratna法師、紐約中道寺Bhikkhu Burin Thitakusalo法師、紐約佛教精舍Bhante Dhammajothi法師、紐約佛教協會(Buddhist Council of New York，BCNY)會長James Lynch，以及法鼓文理學院慧平法師等。

有霖法師表示，此次捐贈希望讓佛教文化資料進一步運用於學習、藝術研究及教育等領域，使圖典不只作為典藏，也能供不同背景的讀者使用。

「世界佛教美術圖說大辭典」中文版共20冊，2013年出版，內容涵蓋不同地區及時代的佛教藝術，時間跨度超過2600年；英文版同樣為20冊。圖典收錄佛教藝術相關圖像、文字及研究資料，涉及建築、雕塑、繪畫及其他佛教文化藝術。

有恆法師在活動中介紹圖典編纂歷程表示，佛光山1983年成立寶藏館，進行佛教藝術文物保存工作；2002年成立「佛教美術大百科全書」編輯部，經多年資料整理及編纂完成全書。該套圖典亦被列為佛光大藏經中的「圖像藏」(Pictorial Canon)。

紐約佛教協會會長Lynch表示，受贈圖典除具有典藏意義外，也伴隨保存及傳承的責任。他期望相關資料未來能供學者進一步研究，也讓年輕讀者及對佛教文化較陌生的民眾，從藝術與歷史角度接觸佛教文化。他認為，佛教藝術也可成為不同背景人士了解佛教歷史及思想的入口，進而引起讀者對相關文化的興趣。

當天與會人士也參觀紐約道場，由明華法師介紹道場發展及佛教藝術文化保存工作，並就佛教藝術資料的保存、研究和教育用途交流。

精華 FAQ

  • 紐約道場捐贈的是一套20冊《世界佛教美術圖說大辭典》，對象為宗教團體與相關佛教組織，希望讓這些藝術與歷史資料能被更多人運用。

  • 活動邀請逾25名代表出席，包含南傳、北傳及南韓、泰國等不同佛教傳承與宗教組織人士，也有紐約佛教協會及法鼓文理學院代表參加。

  • 圖典涵蓋佛教建築、雕塑、繪畫等藝術與研究資料，跨越2600多年歷史。主辦方期望它不只典藏，更能用於學習、教育、研究與跨文化交流。

泰國 南韓

上一則

舞蹈詩劇「只此青綠」今秋重返紐約 林肯中心大衛‧寇克劇院9月連演三場

下一則

草間彌生97歲辭世 大中央麥迪遜車站留晚年鉅作
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

功德山寬如法師 9/19-21 洛城弘法

功德山寬如法師 9/19-21 洛城弘法
家人攜手學佛 夏威夷佛光山三皈五戒典禮 60人受戒

家人攜手學佛 夏威夷佛光山三皈五戒典禮 60人受戒
紐約靜安寺8月29日舉辦盂蘭法會 祈願先人蒙佛接引登極樂庇佑子孫

紐約靜安寺8月29日舉辦盂蘭法會 祈願先人蒙佛接引登極樂庇佑子孫
芝加哥藝術博物館陶瓷珍藏 9╱11紐約亮相

芝加哥藝術博物館陶瓷珍藏 9╱11紐約亮相

熱門新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。(記者戴慈慧／攝影)

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

2026-08-25 22:00
如今布碌崙大橋上有時甚至會出現超過100名沒有執照的攤販。（路透）

賺1000罰20元？布碌崙大橋變「跳蚤市場」無照攤販遍地

2026-08-24 12:14

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點