紐約佛光山贈藝術圖典 25代表跨文化交流

佛光山紐約道場舉行「世界佛教美術圖說大辭典」捐贈儀式，將20冊圖典贈予宗教團體代表，盼作為佛教藝術研究、教育及文化交流資源。(佛光山紐約道場提供)

佛光山紐約道場26日舉行「世界佛教美術圖說大辭典」捐贈儀式，將一套20冊圖典贈予宗教團體，逾25名來自南傳、北傳及南韓 、泰國 等不同佛教傳承與宗教組織的代表出席。主辦方表示，希望透過佛教藝術與歷史資料，促進不同宗教團體之間的文化交流，並提供研究及教育使用。

佛光山紐約道場監院有霖法師當日率僧眾及信眾出席，並代表道場進行捐贈。與會者包括孟加拉佛教精舍Bhikkhu Mudita Ratna法師、紐約中道寺Bhikkhu Burin Thitakusalo法師、紐約佛教精舍Bhante Dhammajothi法師、紐約佛教協會(Buddhist Council of New York，BCNY)會長James Lynch，以及法鼓文理學院慧平法師等。

有霖法師表示，此次捐贈希望讓佛教文化資料進一步運用於學習、藝術研究及教育等領域，使圖典不只作為典藏，也能供不同背景的讀者使用。

「世界佛教美術圖說大辭典」中文版共20冊，2013年出版，內容涵蓋不同地區及時代的佛教藝術，時間跨度超過2600年；英文版同樣為20冊。圖典收錄佛教藝術相關圖像、文字及研究資料，涉及建築、雕塑、繪畫及其他佛教文化藝術。

有恆法師在活動中介紹圖典編纂歷程表示，佛光山1983年成立寶藏館，進行佛教藝術文物保存工作；2002年成立「佛教美術大百科全書」編輯部，經多年資料整理及編纂完成全書。該套圖典亦被列為佛光大藏經中的「圖像藏」(Pictorial Canon)。

紐約佛教協會會長Lynch表示，受贈圖典除具有典藏意義外，也伴隨保存及傳承的責任。他期望相關資料未來能供學者進一步研究，也讓年輕讀者及對佛教文化較陌生的民眾，從藝術與歷史角度接觸佛教文化。他認為，佛教藝術也可成為不同背景人士了解佛教歷史及思想的入口，進而引起讀者對相關文化的興趣。

當天與會人士也參觀紐約道場，由明華法師介紹道場發展及佛教藝術文化保存工作，並就佛教藝術資料的保存、研究和教育用途交流。