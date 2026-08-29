「台灣尚勇」再響紐約 第二屆洋基台灣日球迷齊聚

紐約洋基台灣日於26日晚間在洋基球場登場，來自全美各地的台灣鄉親與球迷齊聚紐約，現場更有千名台灣球迷參與。(北美洲台灣商會提供)

紐約洋基 台灣日26日晚間在洋基球場登場，由洋基隊迎戰休士頓 太空人隊。這是洋基球團連續第二年舉辦「台灣日」，繼去年締造隊史百餘年來首次紀錄後，再度由北美洲台灣商會聯合總會與帕菲克國際運動行銷攜手洋基球團合辦；來自全美各地的台灣鄉親與球迷齊聚紐約，現場更有千名台灣球迷參與，「台灣尚勇」口號與滿場台灣意象，再一次躍上大聯盟殿堂。

賽事期間，中華民國國旗與北美洲台灣商會聯合總會更數度登上洋基球場大螢幕。球場透過大螢幕向全場播出「Taiwan and The Yankees — One Field, One Team, One Heart!」、「Tonight, Taiwan and America cheer as one at Yankee Stadium!」，並特別介紹「Taiwanese fans」齊聚洋基台灣日。當「Taiwan」一次次出現在球場大螢幕、台灣國旗在看台間揮舞，北美洲台灣商會聯合總會的英文名稱「Taiwanese Chambers of Commerce of North America」也呈現在數萬名觀眾眼前，現場台灣鄉親報以熱烈歡呼，讓台灣真正被世界看見。

當晚另一個驚喜，則是效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威登板中繼。當台灣選手站上洋基球場投手丘，現場台灣鄉親不分支持球隊，紛紛起身揮舞國旗、熱情聲援，台灣人的歡呼聲響徹球場。場上有台灣選手奮戰、看台有台灣國旗飄揚、大螢幕上則一次次出現「Taiwan」，成為第二屆洋基台灣日最令人振奮的一幕。

活動也邀請多位國際政要及友台人士共同參與，包括紐約州眾議員Clyde Vanel、Anil Beephan，瓜地馬拉駐聯合國副常任代表Mónica Escobar及其他聯合國國際友人，與北美洲台灣商會聯合總會及台灣鄉親一同合影交流、為台灣加油。

洋基台灣日最鮮明的特色，在於贈品由洋基球團官方設計製作。今年球團推出融入台灣國旗元素的「2026限定聯名球帽」，以及「限定聯名加大托特包」，凡購買台灣日專屬套票的球迷皆可獲得。

今年指定套票並包含「Mastercard Batter's Eye Deck」賽前體驗，球迷可於開賽前90分鐘提前入場，享用美式餐飲，近距離觀賞兩隊賽前打擊練習，從看台到球場完整感受大聯盟的臨場氛圍。

北美洲台灣商會聯合總會總會長溫在興表示：「台灣日能連續第二年在洋基球場登場，靠的是全美台灣鄉親的向心力。」

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「今年的官方聯名贈品與賽前體驗，就是要讓每一位進場的台灣球迷，把屬於台灣的驕傲戴在頭上、帶回家中。」

紐約洋基台灣日於26日晚間在洋基球場登場，效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威登板中繼，帶給現場台灣鄉親驚喜。(北美洲台灣商會提供)