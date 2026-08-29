我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

亞洲藝術周秋季展9/10登場 中國瓷器珍品亮相

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Zetterquist Galleries帶來橫跨中國與日本不同時期的陶瓷展，中...
Zetterquist Galleries帶來橫跨中國與日本不同時期的陶瓷展，中國部分包括大型宋代青白釉瓜棱執壺連蓋。(Zetterquist Galleries提供)

紐約亞洲藝術周(Asia Week New York)秋季活動將於9月10日至18日登場，匯集中國、日本、南韓及印度等不同地域和時期的亞洲藝術；本次展覽陣容包括17家亞洲藝術畫廊，以及佳士得(Christie's)、蘇富比(Sotheby's)、邦瀚斯(Bonhams)、Doyle、Freeman's和Heritage Auctions六大拍賣行，期間將在紐約舉行多場實體展覽。

今年的秋季展覽陣容中，中國藝術部分涵蓋當代水墨、明清瓷器及唐宋陶瓷等。迎來成立45周年的藝倡畫廊(Alisan Fine Arts)，將於9月12日至10月17日在曼哈頓東65街120號推出趙春翔(Chao Chung-hsiang)個展。趙春翔1918年生於河南，1939年曾在杭州國立藝專師從林風眠，1948年移居台灣，其後赴西班牙及歐洲遊歷，1958年來到紐約，接觸抽象表現主義及戰後藝術潮流。

此次展覽將重點呈現趙春翔的黑白水墨作品，以及其具代表性的「混合繪畫」(hybrid paintings)。這類作品在傳統水墨暈染之上加入鮮明的壓克力色彩，常以花卉、魚鳥及宇宙意象為題材，在東方水墨傳統與西方抽象藝術之間建立獨特語彙。

中國古董藝術中，Ralph M. Chait Galleries將於9月10日至18日在東52街16號10樓舉行「中國瓷器與藝術品」(Chinese Porcelain and Works of Art)展覽，展品主要來自美國私人收藏。其中焦點包括一對康熙時期、約1662年至1722年燒製的青花鳳尾尊，以及一對罕見的18世紀中國外銷粉彩男女瓷塑；後者人物身上的服飾紋樣仍保留鮮明的中國特色。

位於曼哈頓東66街3號二樓的Zetterquist Galleries則帶來橫跨中國與日本不同時期的陶瓷展。中國部分包括定窯、耀州窯、越窯及南方青白瓷等唐宋陶瓷，其中一件曾藏於日本私人收藏的大型宋代青白釉瓜棱執壺連蓋，被列為此次展覽的重要作品。

日本藝術部分，Dai Ichi Arts將推出「清水六兵衛：京都陶藝表現250年」(Kiyomizu Rokubei: 250 years of Ceramic Expression from Kyoto)，回顧這一京都陶藝世家跨越數代的創作發展，第八代清水六兵衛並將赴紐約出席9月10日開幕活動。Ippodo Gallery則帶來日本畫家Kaori Someya個展「The Light Within」，以金箔及白金箔「裏箔」(urahaku)技法呈現十餘件新作。

Scholten Japanese Art另將展出約60件20世紀新版畫(shin hanga)，來自已故收藏家León Chattah一批在紐約公寓衣櫃內收藏數十年、近年才由家人重新發現的作品，其中包括川瀨巴水(Kawase Hasui)的「東京二十景：芝增上寺」，即廣為人知的「增上寺之雪」(Snow at Zojoji Temple)。

南韓藝術方面，HK Art & Antiques LLC將展出Ouhi Cha、Myong Hi Kim、Kim Sanglan及Cornelia Thomsen四名來自南韓、歐洲及美國的女性藝術家作品，通過繪畫、雕塑、裝置及素描探討跨越東西方文化的創作經驗。Tina Kim Gallery則推出Maia Ruth Lee的「Double Vision」，以繪畫、雕塑、影像及裝置探討移民、記憶、語言以及不同歷史與文化經驗並存的狀態。

此外，今秋展覽還涵蓋日本竹藝、屏風及印度繪畫等不同門類；Egenolf Gallery Japanese Prints與Francesca Galloway則分別以線上形式呈現20世紀日本版畫及17至19世紀印度繪畫。

迎來成立45周年的藝倡畫廊(Alisan Fine Arts)，將於9月12日至...
迎來成立45周年的藝倡畫廊(Alisan Fine Arts)，將於9月12日至10月17日在曼哈頓東65街120號推出趙春翔(Chao Chung-hsiang)個展。(藝倡畫廊提供)

Ralph M. Chait Galleries將於9月10日至18日在曼哈頓東...
Ralph M. Chait Galleries將於9月10日至18日在曼哈頓東52街16號10樓舉行「中國瓷器與藝術品」展覽，展品包括一對康熙時期、約1662年至1722年燒製的青花鳳尾尊。(Ralph M. Chait Galleries提供)

精華 FAQ

  • 本次秋季展於9月10日至18日在紐約舉行，參與者包括17家亞洲藝術畫廊與佳士得、蘇富比等6大拍賣行，並安排多場實體展覽。

  • 中國藝術重點包括藝倡畫廊的趙春翔個展，以及Ralph M. Chait Galleries的中國瓷器與藝術品展，另有Zetterquist Galleries呈現唐宋陶瓷與罕見宋代青白釉壺。

  • 日本部分有清水六兵衛陶藝回顧、Ippodo Gallery的新作展與新版畫展示；南韓則有女性藝術家聯展及Maia Ruth Lee個展，探討移民、記憶與文化交會。

拍賣 曼哈頓 印度

上一則

草間彌生97歲辭世 大中央麥迪遜車站留晚年鉅作

下一則

主計長：公校紀律處分問題多 停學如放假
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

芝加哥藝術博物館陶瓷珍藏 9╱11紐約亮相

芝加哥藝術博物館陶瓷珍藏 9╱11紐約亮相
劉韡巨型雕塑 9月登大都會藝術博物館外牆

劉韡巨型雕塑 9月登大都會藝術博物館外牆
張培椿「無邊無際」舊金山個展開拓藝術新境

張培椿「無邊無際」舊金山個展開拓藝術新境
台裔網路藝術家鄭淑麗曼哈頓開展 分享跨界創作經驗

台裔網路藝術家鄭淑麗曼哈頓開展 分享跨界創作經驗

熱門新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。(記者戴慈慧／攝影)

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

2026-08-25 22:00
如今布碌崙大橋上有時甚至會出現超過100名沒有執照的攤販。（路透）

賺1000罰20元？布碌崙大橋變「跳蚤市場」無照攤販遍地

2026-08-24 12:14

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點