亞洲藝術周秋季展9/10登場 中國瓷器珍品亮相

Zetterquist Galleries帶來橫跨中國與日本不同時期的陶瓷展，中國部分包括大型宋代青白釉瓜棱執壺連蓋。(Zetterquist Galleries提供)

紐約亞洲藝術周(Asia Week New York)秋季活動將於9月10日至18日登場，匯集中國、日本、南韓及印度 等不同地域和時期的亞洲藝術；本次展覽陣容包括17家亞洲藝術畫廊，以及佳士得(Christie's)、蘇富比(Sotheby's)、邦瀚斯(Bonhams)、Doyle、Freeman's和Heritage Auctions六大拍賣 行，期間將在紐約舉行多場實體展覽。

今年的秋季展覽陣容中，中國藝術部分涵蓋當代水墨、明清瓷器及唐宋陶瓷等。迎來成立45周年的藝倡畫廊(Alisan Fine Arts)，將於9月12日至10月17日在曼哈頓 東65街120號推出趙春翔(Chao Chung-hsiang)個展。趙春翔1918年生於河南，1939年曾在杭州國立藝專師從林風眠，1948年移居台灣，其後赴西班牙及歐洲遊歷，1958年來到紐約，接觸抽象表現主義及戰後藝術潮流。

此次展覽將重點呈現趙春翔的黑白水墨作品，以及其具代表性的「混合繪畫」(hybrid paintings)。這類作品在傳統水墨暈染之上加入鮮明的壓克力色彩，常以花卉、魚鳥及宇宙意象為題材，在東方水墨傳統與西方抽象藝術之間建立獨特語彙。

中國古董藝術中，Ralph M. Chait Galleries將於9月10日至18日在東52街16號10樓舉行「中國瓷器與藝術品」(Chinese Porcelain and Works of Art)展覽，展品主要來自美國私人收藏。其中焦點包括一對康熙時期、約1662年至1722年燒製的青花鳳尾尊，以及一對罕見的18世紀中國外銷粉彩男女瓷塑；後者人物身上的服飾紋樣仍保留鮮明的中國特色。

位於曼哈頓東66街3號二樓的Zetterquist Galleries則帶來橫跨中國與日本不同時期的陶瓷展。中國部分包括定窯、耀州窯、越窯及南方青白瓷等唐宋陶瓷，其中一件曾藏於日本私人收藏的大型宋代青白釉瓜棱執壺連蓋，被列為此次展覽的重要作品。

日本藝術部分，Dai Ichi Arts將推出「清水六兵衛：京都陶藝表現250年」(Kiyomizu Rokubei: 250 years of Ceramic Expression from Kyoto)，回顧這一京都陶藝世家跨越數代的創作發展，第八代清水六兵衛並將赴紐約出席9月10日開幕活動。Ippodo Gallery則帶來日本畫家Kaori Someya個展「The Light Within」，以金箔及白金箔「裏箔」(urahaku)技法呈現十餘件新作。

Scholten Japanese Art另將展出約60件20世紀新版畫(shin hanga)，來自已故收藏家León Chattah一批在紐約公寓衣櫃內收藏數十年、近年才由家人重新發現的作品，其中包括川瀨巴水(Kawase Hasui)的「東京二十景：芝增上寺」，即廣為人知的「增上寺之雪」(Snow at Zojoji Temple)。

南韓藝術方面，HK Art & Antiques LLC將展出Ouhi Cha、Myong Hi Kim、Kim Sanglan及Cornelia Thomsen四名來自南韓、歐洲及美國的女性藝術家作品，通過繪畫、雕塑、裝置及素描探討跨越東西方文化的創作經驗。Tina Kim Gallery則推出Maia Ruth Lee的「Double Vision」，以繪畫、雕塑、影像及裝置探討移民、記憶、語言以及不同歷史與文化經驗並存的狀態。

此外，今秋展覽還涵蓋日本竹藝、屏風及印度繪畫等不同門類；Egenolf Gallery Japanese Prints與Francesca Galloway則分別以線上形式呈現20世紀日本版畫及17至19世紀印度繪畫。

迎來成立45周年的藝倡畫廊(Alisan Fine Arts)，將於9月12日至10月17日在曼哈頓東65街120號推出趙春翔(Chao Chung-hsiang)個展。(藝倡畫廊提供)

Ralph M. Chait Galleries將於9月10日至18日在曼哈頓東52街16號10樓舉行「中國瓷器與藝術品」展覽，展品包括一對康熙時期、約1662年至1722年燒製的青花鳳尾尊。(Ralph M. Chait Galleries提供)