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重新認識瑪麗蓮夢露 沉浸式特展揭真實面貌

記者顏潔恩／紐約報導
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一場以瑪麗蓮夢露百年誕辰為契機打造的沉浸式展覽，正在Genesis House展...
一場以瑪麗蓮夢露百年誕辰為契機打造的沉浸式展覽，正在Genesis House展出。(記者顏潔恩／攝影)

提到瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)，大眾腦海中浮現的往往是金髮、紅唇、性感洋裝，以及她電影銀幕上的經典形象；然而，在紐約Meatpacking District 的韓國文化展覽中心Genesis House，正舉行一場以她百年誕辰為契機打造的沉浸式展覽，試圖讓觀眾重新認識這位20世紀最具代表性的文化偶像，其實是一個非常有智慧與野心的夢想家、策略家。

「Manifesting Marilyn: The Making of an Icon」免費展覽從即日起至9月6日(周日)在Genesis House展出，透過珍貴檔案、私人收藏、聲音影像與六個沉浸式空間，將焦點從「性感女星」轉向一個更少被大眾看見的瑪麗蓮，她既是喜歡閱讀的人，也是一名主動掌握自己事業方向的女性企業家，打破外界對她只有「性感尤物」的形象標籤。

展覽共設計多個不同場景，其中「Headline Room」以重新編排的新聞標題，呈現媒體長期如何描述瑪麗蓮，並進一步將敘事焦點拉回她自身的成就與事業中，另一個核心空間「Marilyn's Office」則透過私人用品與檔案，讓觀眾窺見她在鏡頭之外的生活；其中最令人意外的展區之一，是以她閱讀習慣為主題的圖書館，展示超過400本與瑪麗蓮私人藏書相符的書籍，涵蓋文學、詩歌、心理學與哲學等領域，從這些收藏可以看見，她對知識與自我探索有著很大的興趣。

展覽也將強調瑪麗蓮對自身形象的經營，她的聲音、服裝、妝容、節奏與舞台魅力，並非單純依靠天生外貌，而是經過長期訓練與刻意塑造的表演語言；她甚至曾為了爭取更好的角色與更大的創作自主權，成立自己的製作公司，試圖在由男性主導的好萊塢體制中取得更多話語權。

展覽最後將問題交給觀眾：如果瑪麗蓮能夠突破外界替她設定的框架，親手塑造自己想要的人生，那麼今天的我們，又能否重新定義自己的故事？

該展覽現於Genesis House展出，地址為曼哈頓10大道40A號，開放時間為周二至周日上午11時至晚上7時，免費開放。

一場以瑪麗蓮夢露百年誕辰為契機打造的沉浸式展覽，正在Genesis House展...
一場以瑪麗蓮夢露百年誕辰為契機打造的沉浸式展覽，正在Genesis House展出。(記者顏潔恩／攝影)

精華 FAQ

  • 展覽在紐約曼哈頓Meatpacking District的Genesis House舉行，地址為10大道40A號，周二至周日上午11時到晚上7時免費開放，展期至9月6日。

  • 展覽透過珍貴檔案、私人收藏、聲音影像與沉浸式空間，將焦點從性感女星轉向她的智慧、野心、自我經營能力，以及身為夢想家與策略家的另一面。

  • 展覽展示她愛閱讀的習慣、超過400本相關藏書，以及她為爭取更大角色與創作自主而成立製作公司的行動，凸顯她對知識、形象與事業的主導力。

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