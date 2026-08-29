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布碌崙86街遊民所案 被捕華男案控罪撤銷

記者馬璿╱紐約報導
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今年3月在86街遊民所場址抗議遭逮捕的民眾何大文(左四)，偕同多個社區義工和選區...
今年3月在86街遊民所場址抗議遭逮捕的民眾何大文(左四)，偕同多個社區義工和選區領袖賀立寧出庭。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華社86街遊民所案自公布便不斷引起爭議，今年3月29日更因開發商欲在夜間進入場址引爆當地社區大規模抗議。過程中，上百名民眾揮舞旗幟與標語，現場一度陷入混亂，而在過程中一名58歲的華裔民眾何大文在現場遭逮捕，被拘留近27小時並被控襲警、妨礙公務、擾亂治安等輕罪。28日出庭時，何大文的案件被當場撤銷，讓他大呼「現在心情終於好了」。

該案為7月2日延期後再審，當日何大文偕同近10名86街抗議義工，與州眾議員寇頓(William Colton)幕僚兼第47選區領袖賀立寧一同赴布碌崙刑事法庭(Brooklyn Criminal Court)出庭，當庭案件即被撤銷，他在庭後受訪指出，這段時間「心情很不好，昨天晚上都睡不著」。

他回憶抗議當時的情況，自己僅是因聽到騷動才前往現場，但在人潮推擠下他因被推擠跌倒，並被多人壓在身上，視線受阻且臉朝地的情況下對現場情況一無所知。在民眾與警方的對峙中，他遭到警方的拖行後被逮捕，被拘留近27小時後才被釋放。

他也無奈表示，原先他已預訂了4月7日的機票回中國，但因為心情大受影響且需處理遭捕法律後續，只好取消返鄉行程。他表示，事後親友、社區民眾都非常關心他的境遇，不過他仍希望遊民所事件能獲得妥善處理。「這麼多人在抗議，大家只是希望能建設一些對社區有益的設施，這個社區並沒有那麼需要遊民所。」86街的義工代表馬刺則是直言，「法律是公正的」。

陪同出席的賀立寧表示，除了為何先生感到高興外，也感謝美國有一套完整的司法系統，給予所有人公平與合法的對待。他也感謝社區的支持與陪同，「每次大家都不離不棄，是我們社區最寶貴的財富。」他補充，目前現場仍在進行石綿清除工程，紐約市標準上訴委員會(BSA)公聽會依然停滯，但社區仍會齊心協力透過法律手段繼續抗爭。

精華 FAQ

  • 他是在86街遊民所開發商夜間進場引發的抗議現場被捕，當時人群推擠混亂，他跌倒後被多人壓住，之後遭警方拖行帶走，拘留近27小時。

  • 他最初被控襲警、妨礙公務與擾亂治安等輕罪，但在7月2日延期後再審的28日出庭時，案件被法庭當場撤銷，讓他終於鬆了一口氣。

  • 陪同出庭的社區人士與民代都表示支持，認為司法給了公平處理；同時強調現場工程仍在進行，社區會繼續透過法律手段抗爭，要求妥善處理遊民所爭議。

布碌崙 遊民 華裔

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