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世界華語文學獎引訴訟 索賠3000萬

記者高雲兒╱紐約報導
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兩名居美華人主張，他們早於2024年起已使用並舉辦同名獎項。(記者高雲兒╱攝影)
兩名居美華人主張，他們早於2024年起已使用並舉辦同名獎項。(記者高雲兒╱攝影)

香港今年7月啟動的首屆「世界華語文學獎」，近日涉及一宗在紐約南區聯邦法院提出的民事訴訟。兩名居美華人主張，其早於2024年起已使用並舉辦同名獎項，認為香港後來推出相同中英文名稱的文學獎，涉及其既有名稱及相關知識產權，並向多家機構及個人提出訴訟，索賠3000萬元。

根據提交紐約南區聯邦法院的訴狀，原告包括世界華語文學獎委員會(World Chinese Literature Award Committee)，以及David W. Dong和Luo Fanhua。被告共19個機構與個人，包括香港特區政府文化體育及旅遊局轄下文化和創意產業發展處、世界華語文學基金會、中華文學基金會、香港特首李家超，以及多名文化界人士和媒體機構。

原告在訴狀中稱，他們自2024年起在東京、倫敦及新加坡舉辦「世界華語文學獎」相關活動，並稱多部在亞馬遜出版的書籍中載有該獎項名稱、標識、證書及獲獎資料。原告因此認為，香港方面今年7月17日啟動同名獎項，可能造成公眾混淆，並影響其既有品牌及商業利益。

訴狀列出的訴因包括故意侵犯版權、依據美國「蘭哈姆法」提出的商號及虛假來源標示爭議、商業詆毀，以及干擾潛在經濟利益等。原告同時就紐約法院的司法管轄權及外國主權豁免等問題提出相關法律主張。

兩名華人原告受訪時表示，他們認為自身對「世界華語文學獎」名稱具有在先使用權，並稱在香港方面公布相關活動後，曾向有關主辦及資助機構反映名稱重複問題。

在訴訟請求方面，原告要求法院判令被告停止使用「World Chinese Literature Award╱世界華語文學獎」名稱，並尋求3000萬元賠償。

本報就相關訴訟向香港文創產業發展處查詢，包括當局是否已知悉案件、是否收到相關法院文件，以及有關訴訟是否會影響政府資助及後續活動安排。文創產業發展處回覆表示：「本處不評論個別個案。」

兩名居美華人主張，他們早於2024年起已使用並舉辦同名獎項。(記者高雲兒╱攝影)
兩名居美華人主張，他們早於2024年起已使用並舉辦同名獎項。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 核心爭議是名稱與在先使用權。原告主張他們自2024年起已使用並舉辦「世界華語文學獎」，因此認為香港後來推出同名獎項，可能造成公眾混淆並損害其品牌與商業利益。

  • 原告包括世界華語文學獎委員會、David W. Dong及Luo Fanhua；被告則有19個機構與個人，涵蓋香港文化體育及旅遊局轄下部門、相關基金會、李家超及多名文化界人士與媒體。

  • 訴因包括故意侵犯版權、依據蘭哈姆法的商號與虛假來源標示爭議、商業詆毀及干擾潛在經濟利益等；同時要求法院禁止被告使用該名稱，並索賠3000萬元。

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