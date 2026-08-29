主計長：公校紀律處分問題多 停學如放假

州主計長審計報告發現，紐約市公校對於停學處分的管理不夠嚴格，導致「處分如放假」。此外，部分學生行為頑劣、難以糾正，其中之冠者，在四年的時間內，一人便接受了43次停學處分。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州 主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)27日發布審計報告，指出紐約市 的公立學校在執行紀律處分時，反覆遭到停學的學生人數偏多，停學處分的紀錄和通知執行不力，且受處分學生在停學期間的缺勤率過高，導致處分形同放假。

本次審計涵蓋2019-2020至2022-2023學年，審查發現，在這四年內，共有5萬4565名公校 生受到紀律處分，涉及案件8萬8356起，其中有約30%的學生曾反覆受到停學處分。數據顯示，在這四個學年內，全市公校學生註冊總數減少了10%，但紀律處分數量卻暴增66%。

根據紐約市地方法律，停學處分分為三個級別，其中最低級的處分為逐出課堂，對應的違紀行為包括極度擾亂秩序或干擾教學，該級別的處分可由教師直接做出；第二級別處分為校長停學處分，在學生對包括自己在內的校內人員構成明確且立即的身體傷害危險、或妨礙學校事務有效運作時，由校長決定做出，在停學期間，當事學生將被安排在校園內的特別地點接受教學；最高級別處分為學監停學處分，在學生犯下更嚴重的違規行為時做出，受到學監停學處分的學生將被暫時禁止進入校園、並在專門的教育輔導機構接受替代教學。

然而州主計長的審計發現，在1萬6605名曾受到多次受到校長和學監級別停學處分的學生中，有41%並未接受相關的支援和介入措施，僅被逐出課堂或校園了事。而在受到學監級別停學處分的學生中，很多人並未在離校期間按要求前往替代地點學習，缺勤總日數達到54%。與「停學如放假」現象相伴隨的是，停學聽證會與相關會議記錄不完善，很多家長也未能及時收到孩子被處分的準確消息，導致停學應有的懲戒效應並未達到，反而讓部分問題學生得到不當的獎勵。

此外，審計還發現部分問題學生行為頑劣，難以被輔導至正路。在四年間，有11名學生共計受到94次紀律處分，最多者一人便受到了43次處分、被迫離校的時間多達187個教學日。