我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

主計長：公校紀律處分問題多 停學如放假

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州主計長審計報告發現，紐約市公校對於停學處分的管理不夠嚴格，導致「處分如放假」。...
州主計長審計報告發現，紐約市公校對於停學處分的管理不夠嚴格，導致「處分如放假」。此外，部分學生行為頑劣、難以糾正，其中之冠者，在四年的時間內，一人便接受了43次停學處分。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)27日發布審計報告，指出紐約市的公立學校在執行紀律處分時，反覆遭到停學的學生人數偏多，停學處分的紀錄和通知執行不力，且受處分學生在停學期間的缺勤率過高，導致處分形同放假。

本次審計涵蓋2019-2020至2022-2023學年，審查發現，在這四年內，共有5萬4565名公校生受到紀律處分，涉及案件8萬8356起，其中有約30%的學生曾反覆受到停學處分。數據顯示，在這四個學年內，全市公校學生註冊總數減少了10%，但紀律處分數量卻暴增66%。

根據紐約市地方法律，停學處分分為三個級別，其中最低級的處分為逐出課堂，對應的違紀行為包括極度擾亂秩序或干擾教學，該級別的處分可由教師直接做出；第二級別處分為校長停學處分，在學生對包括自己在內的校內人員構成明確且立即的身體傷害危險、或妨礙學校事務有效運作時，由校長決定做出，在停學期間，當事學生將被安排在校園內的特別地點接受教學；最高級別處分為學監停學處分，在學生犯下更嚴重的違規行為時做出，受到學監停學處分的學生將被暫時禁止進入校園、並在專門的教育輔導機構接受替代教學。

然而州主計長的審計發現，在1萬6605名曾受到多次受到校長和學監級別停學處分的學生中，有41%並未接受相關的支援和介入措施，僅被逐出課堂或校園了事。而在受到學監級別停學處分的學生中，很多人並未在離校期間按要求前往替代地點學習，缺勤總日數達到54%。與「停學如放假」現象相伴隨的是，停學聽證會與相關會議記錄不完善，很多家長也未能及時收到孩子被處分的準確消息，導致停學應有的懲戒效應並未達到，反而讓部分問題學生得到不當的獎勵。

此外，審計還發現部分問題學生行為頑劣，難以被輔導至正路。在四年間，有11名學生共計受到94次紀律處分，最多者一人便受到了43次處分、被迫離校的時間多達187個教學日。

精華 FAQ

  • 審計指出，公校停學紀錄與通知執行不力，家長常未及時收到準確消息，且不少學生在停學期間沒有按規定到指定地點學習，導致懲戒效果大打折扣。

  • 四個學年內共有5萬4565名學生、8萬8356起紀律處分，約30%的學生反覆被停學；同期學生總數減少10%，處分數量卻暴增66%，顯示問題惡化。

  • 在1萬6605名多次受校長或學監級停學的學生中，有41%未獲支援介入，只被逐出課堂或校園；另有學生屢罰不改，甚至1人累計43次處分、缺課187日。

公校 紐約市 紐約州

上一則

想住紐約頂尖學區 年薪衝45萬 房價驚人推升入學成本

下一則

ICE紐約新州逮捕增 逾7成無犯罪紀錄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華府公校開學 學科進步 缺課率卻達38%

華府公校開學 學科進步 缺課率卻達38%
貝賽高中技職撥款缺口達80萬 影響設備更新

貝賽高中技職撥款缺口達80萬 影響設備更新
紐約市教育局令暫停採購軟體 各校校長憂開學亂套

紐約市教育局令暫停採購軟體 各校校長憂開學亂套
聯邦檢察官罕見行動 大動作調查華府公校逃學率

聯邦檢察官罕見行動 大動作調查華府公校逃學率

熱門新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。(記者戴慈慧／攝影)

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

2026-08-25 22:00
如今布碌崙大橋上有時甚至會出現超過100名沒有執照的攤販。（路透）

賺1000罰20元？布碌崙大橋變「跳蚤市場」無照攤販遍地

2026-08-24 12:14

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點