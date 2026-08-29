想住紐約頂尖學區 年薪衝45萬 房價驚人推升入學成本

美國最好的公立學校不收學費，但對許多家長而言，想讓孩子進入這些學校，仍然得付出一筆相當可觀的代價。圖為示意圖。(美聯社)

美國最好的公立學校不收學費，但對許多家長而言，想讓孩子進入這些學校，仍然得付出一筆相當可觀的代價。

據MoneyLion分析，想在全美一些最受追捧的學區 落腳的家庭，需要擁有愈來愈高的收入，才能負擔位於「正確郵遞區號(ZIP Code)」內的住宅。在部分地區，家庭年收入甚至得超過45萬元。這場「好學區爭奪戰」，在紐約尤其激烈。

根據MoneyLion對Niche2026 年排名的分析，紐約州 與加州並列，全美前50名最佳學區中各有11個上榜。其中，紐約州的11個上榜學區更有多達10個位於長島。

這份名單包括備受追捧的郊區社區賽奧塞(Syosset)、羅斯林(Roslyn)、大頸(Great Neck)、傑里科(Jericho)、迪克斯山(Dix Hills)、曼哈塞(Manhasset)、老韋斯特伯里(Old Westbury)、Woodmere(烏德米)、新海德公園(New Hyde Park)和貝斯佩奇(Bethpage)。位於威斯特徹斯特郡(Westchester County)的查帕瓜(Chappaqua)，則是紐約州唯一一個不在長島的上榜地區。

紐約郵報報導指出，這些學區居高不下的房價 ，也正是住進「好學區」成本如此驚人的重要原因。

賽奧塞中央學區(Syosset Central School District)在全美排名第二。MoneyLion估計，一個家庭若想在當地維持舒適的生活，每年需要約23萬923元收入，而其分析採用的平均房屋價值超過114萬元。

高昂的居住成本與房價密不可分。根據Redfin數據，截至2026年6月前的三個月期間，賽奧塞房屋的平均成交價已達131萬元。

在附近的羅斯林，家庭估計需要年收入32萬3267元；大頸為31萬1631元；傑里科為25萬5346元；迪克斯山則為23萬8604元；老韋斯特伯里的情況更為極端。

MoneyLion估計，若要在東威利斯頓聯合學區(East Williston Union Free School District)內過上舒適的生活，家庭年收入需要達到49萬4991元。

房地產數據也反映出當地住宅市場的高昂門檻。根據Zillow的資料，老韋斯特伯里的平均房屋價值約為308萬元。

換句話說，美國頂尖公立教育雖然在名義上「免費」，但對那些希望孩子進入頂尖學區的家庭而言，真正的「學費」往往並沒有消失。

它只是換了一種形式，藏進了房價、房貸，以及那個決定孩子能進哪所公立學校郵編區號裡。