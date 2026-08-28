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倫斯勒郡警長拒終止與ICE合作 紐約州長、檢察長提告

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約州長霍楚(中)與州檢察長詹樂霞(左)27日宣布對倫斯勒郡警長辦公室提訴，指控...
紐約州長霍楚(中)與州檢察長詹樂霞(左)27日宣布對倫斯勒郡警長辦公室提訴，指控其未遵守「地方警察處理地方罪案法」法案。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)27日宣布對上州倫斯勒郡(Rensselaer County)警長辦公室提訴，指控其未遵守「地方警察處理地方罪案法」(Local Cops, Local Crimes Act)；該法要求地方警察終止與美國移民及海關執法局(ICE)的合作協議，這也是25日該法生效以來州府對不遵守規定的執法單位提出的首個訴訟。

在該法生效前，紐約州共有12個地方執法機構與ICE簽訂合作協議，州府指出，倫斯勒郡警長辦公室是其中唯一尚未表示將終止該協議的機構；該郡警長辦公室自2020年3月起便與ICE維持287(g)協議，在「地方警察處理地方罪案法」通過之後，州檢察長辦公室便通知對方有關新法的相關規定，並要求其提供287(g)協議的最新狀況，然而從未獲回覆。

倫斯勒郡官員曾公開表示有意不遵守這項法律，其中一名官員甚至向媒體表示，霍楚和詹樂霞「可以把那封信拿走、揉成一團，再丟掉」。

霍楚27日表示，遵守這項新法並不是可有可無的選擇，「因為在紐約州，沒有任何人可以凌駕於法律之上」。詹樂霞則表示，所有執法機構都必須遵守紐約州法律，並指出他們已經給予倫斯勒郡警長辦公室多次遵守這項法律的機會，但對方仍不配合，致使檢察長辦公室決定提起訴訟。

精華 FAQ

  • 州府指控其未遵守「地方警察處理地方罪案法」，沒有按規定終止與ICE的287(g)合作協議，且在州檢察長通知後仍不回覆，因而提起訴訟。

  • 該法要求地方警察停止與ICE的合作安排，避免地方執法資源介入移民執法。州府並強調，新法生效後，相關機構必須依州法全面配合。

  • 倫斯勒郡官員曾公開表明不打算遵守，甚至嗆州長與檢察長的信件可以直接丟掉；州府則表示已多次給予機會，最終才決定提告。

ICE 霍楚 詹樂霞

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