拉瓜地亞撞機事故前 2管制員提早下班

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

華爾街日報27日獨家報導，聯邦航空官員發現，兩名空中交通管制員在3月22日加拿大 航空一架噴射機於紐約拉瓜地亞機場 撞上消防車之前，提早了約一小時離開崗位。

這起跑道碰撞事故造成飛機上的正副機師雙雙身亡，另有六人受重傷。

據知情人士透露，聯邦航空管理局(FAA)正準備解雇這兩名管制人員。官員認定他們在當天班次結束前約一小時就已離開，導致拉瓜地亞塔台留守的兩名管制員在工作量吃緊時，無後援人力可支援。

事故當晚，這座繁忙的機場的交通量是平時兩倍以上。

現任及前任管制員表示，提早離開的做法被稱為「提早放行」(early shove)，是這個行業由來已久的慣例。主管往往默許他們在忙碌時段過後，於班表結束前離開，這被視為一種非正式的福利。

FAA官員則將其視為一種打卡詐欺行為，技術上等同於詐騙美國政府。

此舉顯示川普政府對這項慣例採取強硬回應。知情人士透露，該機構今年已對10名以上涉嫌打卡詐欺或濫用休假政策的管制員採取解雇程序。

「提早放行」的問題近年浮上檯面，起因是2021年時任副總統賀錦麗(Kamala Harris)所搭乘的一架陸戰隊直升機發生驚險事件。FAA當時認定，在華盛頓特區附近雷根國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)值勤的管制員曾提早離開，導致留守的管制員必須承擔超出規定範圍的職責。