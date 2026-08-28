教育局令暫停採購軟體 各校校長憂開學亂套

開學在即，紐約的校長們擔心無法使用必要軟體。(美聯社)

由於今年初提出的人工智慧政策遭到強烈反對，紐約市教育局 上月下令各校校長暫停軟體採購，同時讓官員制定新指導方針。現在開學在即，眼見新政策遲遲無法出台，校長們擔心開學第一天他們將無法使用關鍵的軟體程式，比如電子成績冊和教師與家長溝通的平台等。

四位匿名的公校管理人員表示，他們現在無法進行常規的軟體採購，即使是那些他們已使用多年，不依賴人工智慧的程式也無法採購。一位布碌崙 (布魯克林 )高中的校長說，「開學前兩周，我們還不確定哪些軟體可以使用，哪些不能使用」，「這真是太麻煩了」。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)於7月初宣布暫停軟體採購，以便市政府有時間制定更完善的人工智慧政策。3月初發布的首套指導方針引發了家長的強烈反對，他們認為這些指導方針對人工智慧的限制不夠，尤其是在限制兒童使用人工智慧方面。薩謬思後來承認該指導意見「未能達到預期效果」，並表示最終的指導意見將包含更明確的限制。

這種人工智慧政策的不確定性令學校領導者感到頭疼，因為他們現在無法使用一些需要每年訂購的基礎教育軟件工具，比如無法續訂電子通行證或電子成績冊，而這些軟體是一開學馬上就要用的。另一些學校管理人員則表示，他們無法訂購一些旨在幫助閱讀和數學能力較弱學生的軟體，包括一個重要的技術平台i-Ready。

薩謬思最初表示，用於「強制性服務或學校開學需求」的軟體工具將不受暫停使用的影響，但多位校長表示，他們尚未收到關於購買軟體的具體通知。

一些專家表示，鑑於對學生隱私、資料外洩以及人工智慧工具和聊天機器人添加到學校長期使用軟體等問題的擔憂，市政府有充分理由謹慎推進新教育軟體工具。

不過，曾在教育部門從事教育科技工作的專家林奇(Tom Liam Lynch)表示，市府在制定清晰的數位化學習策略方面已經落後於時代，「市政府現在才開始著手解決這個問題，實在太晚了」。他表示，在臨近開學時發布指導意見存在風險。校長們通常需要在開學前就做好充分準備，而臨時出台的技術政策有可能會打亂學校先前的安排，到時學校將不得不倉促應對。