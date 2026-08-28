市府商業諮詢委員會 王佩錦入選委員

曼達尼市府成立商業諮詢委員會，第一保健總裁王佩錦在列。(取自第一保健)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)27日宣布成立市府商業諮詢委員會(Business Advisory Council)，提名15位商界人士擔任委員，其中醫療保健行業的代表為第一保健(Healthfisrt)華裔 總裁兼執行長王佩錦(Pat Wang)。委員會成員每季將與曼達尼和負責經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)定期會晤，為紐約市下一階段的經濟增長目標提供專業建議。

商業諮詢委員會成員來自金融、科技、地產、體育、娛樂、零售和醫療保健等對紐約市經濟成長具有重要推動作用的行業，他們的職責包括向市府提供政策建議、推薦人才，並就行業所需的基礎設施和監管環境提出針對性意見，以確保這些關鍵行業能留在紐約、而非逃離。

曼達尼以「民主社會主義者」的身分當選市長後，因推動提升企業稅和富人稅而受到商界批評，成立商業諮詢委員會被認為是他向商界「伸出橄欖枝」之舉。不過，名單中雖有多名前任華爾街高管，卻沒有數家最大金融機構和科技業的現任高層。

作為委員會內唯一一名華裔，王佩錦曾擔任聯邦醫療保險支付諮詢委員會(MedPAC)委員、大紐約醫院協會(GNYHA)資深副總裁，現除擔任第一保健總裁外，還兼任紐約聯準銀行董事會主席和華人策劃協會(華策會)董事。

除王佩錦外，委員會成員還包括Jefferson River Capital董事長詹姆斯(Tony James)、瑞銀前董事長沃爾夫(Robert Wolf)等金融界人士，以及紐約自由隊執行長克拉克(Keia Clarke)、時尚設計師布萊克伍德(Brandon Blackwood)、知名廚師兼餐廳業者薩繆爾森(Marcus Samuelsson)以及乳製品知名品牌Chobani創始人烏盧卡亞(Hamdi Ulukaya)等。