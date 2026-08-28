捐血量新冠高峰來最低 官員籲民眾勞工節前踴躍捐血

今年夏季，紐約血液中心兩次宣布血液短缺緊急狀態。圖為一位居民在血液中心捐血。(路透)

紐約市 衛生局和紐約州 衛生廳27日在紐約血液中心(New York Blood Center)聯合舉辦記者會，呼籲符合條件的紐約居民在勞工節周末前捐血。

紐約市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)和紐約州衛生廳長麥當勞 (James McDonald)在此活動中捐血，並強調將捐血作為社區健康常規組成部分的重要性。

紐約市衛生局長馬丁說，「捐血是一種簡單卻能挽救生命的善舉。在紐約這樣充滿活力且多元化的城市，對血液的需求持續存在且始終迫切」，「全國性的血液短缺使得紐約市民挺身而出捐血變得更加重要。身為急診醫生，我親眼目睹了醫院擁有足夠的資源來治療創傷患者、癌症患者以及每天接受手術的患者，是多麼重要。一品脫的血液最多可挽救三條生命。透過捐血，我們可以團結起來，支持我們的社區，共同應對這一需求」。

紐約州衛生廳長麥當勞說，「每天，患者—可能就是您—需要依靠捐獻的血液來進行創傷救治、手術、癌症治療、分娩以及其他關鍵醫療需求。但紐約居民中，每50人中只有1人捐血，我們目前的捐血量遠遠無法滿足需求」。他說，每次捐血，實際上是在給另一個人賦予生命。

今年夏季，紐約血液中心兩次宣布血液短缺緊急狀態，因為捐血量已降至自新冠疫情高峰以來的最低水平。

定期捐血和血漿，對維持安全、可持續的供應至關重要。捐獻的血液和血漿能幫助患有鐮狀細胞貧血(sickle-cell anemia)、地中海貧血 (thalassemia)、血友病(hemophilia)和免疫缺陷等狀況的患者，以及正在接受癌症治療或需要急救與手術的患者。

據美國紅十字會(American Red Cross)統計，在美國每兩秒鐘就有一人需要輸血或血小板。O型血是醫院需求量最大的血型。由於捐捐血液中的紅血球通常須在42天內使用，因此對捐血的需求持續存在，而供應往往無法滿足需求。

民眾可透過造訪美國紅十字會網站、紐約血液中心網站或Connect Life Blood and Organ Donor Network(連結生命血液和器官捐贈網路)，查找附近的捐血站點。