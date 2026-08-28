DSA眾議員候選人易雅博訪中華公所 盼深化華社合作

DSA華埠州眾議員候選人易雅博(右2)訪中華公所，面對價值觀差異盼與華社合作。(記者劉梓祁／攝影)

在6月民主黨 初選中勝出的第65選區州眾議員 候選人易雅博(Illapa Sairitupac)，27日在初選對手、民主黨第65選區B區領袖王鏑(Jacky Wong)安排下拜訪紐約中華公所；作為紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)支持的候選人，易雅博與相對保守的華埠 社區在公共安全、監禁政策等議題上存在差異，但他表示願意聽取不同意見，未來與華社合作。

易雅博在6月23日六人角逐的民主黨初選中獲4417票，他在社交平台宣告要將「社會主義帶回下東城」。

王鏑介紹易雅博時表示，兩人在初選期間是競爭對手，在公共安全等議題上看法不同，但在住房等方面亦有共同點。

易雅博表示，父母是來自秘魯的移民，他在曼哈頓下城居住約14年，目前在下東城住房組織「Cooper Square Committee」從事租客權益工作。競選期間，他獲「唐人街住客協會」(CAAAV)支持及協助敲門拜票。

初選結束後，有華埠居民表示並不熟悉易雅博，也質疑他未出席候選人論壇。易雅博回應稱，他競選期間曾在華埠敲門拜票；部分支持其他候選人的社區人士不認識他，不能代表整個選區，未來會繼續與華埠建立關係。

被問到「華埠相對保守，而你是DSA，價值觀不同，如何處理」時，易雅博表示，可能部分年長者未投給他，但自己獲得不少青年選民支持。他強調，「只是因為我是DSA，不代表我只會走一條路」，並稱自己在不同議題上的立場並非一成不變，願意傾聽。

公共安全是雙方差異較明顯的議題。易雅博坦言，自己年輕時立場「更加激進」，甚至反對警察，但隨著年齡增長，已認為警員在選區部分地方具有重要作用。易雅博也表示自己多年來反對華埠城區監獄，也支持關閉雷克島(Rikers Island)。他認為，長遠減少犯罪仍需從住房、精神健康及教育等根源著手。

在住房方面，他支持增加供應、社區土地信託(CLT)等不同模式，並表示面對住房短缺，一些空置停車場應考慮興建住宅，不應只以高度限制否定開發。他亦主張增加真正面向低收入居民的住房。

易雅博表示，若11月勝選，將聘用會說中文的員工，選區辦公室亦計畫設在華埠、下東城或兩者交界附近。