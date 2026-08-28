台裔網路藝術家鄭淑麗曼哈頓開展 分享跨界創作經驗

台裔網路藝術家鄭淑麗在曼哈頓舉辦長期個展「愛人·愛」，並舉辦座談會，作為台灣文化部「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」系列活動之一。圖中發言者為鄭淑麗。(記者許君達／攝影)

在紐約已深耕20年的台灣裔網路藝術家鄭淑麗(Shu Lea Cheang)的個展「愛人，愛」（Lover Love)正在曼哈頓 的萊斯利-諾曼美術館(Leslie-Lohman Museum of Art)舉辦，鄭淑麗本人近日則在美術館內與青年跨界藝術家索諾里卡(Kira Xonorika)參與跨世代座談活動，分享藝術實踐對於主流科技敘事的挑戰，暢想藝術與科技共存、甚至透過科技展開的全新生活方式。

本次座談是「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」系列活動的其中一場，該系列由台灣文化部發起，旨在透過一系列藝術交流活動深化台美文化連結，並慶祝駐紐約台北文化中心成立35周年。

鄭淑麗從1990年代即開始利用錄像與電影技術創作，是最早投入網路藝術的實踐者之一。她的創作側重於以女性主義與酷兒的視角關注身體、科技與權力之間的關係。索諾里卡則擅長利用最前沿的生成式AI、機器人技術，加持影像、表演與文字等傳統藝術形式，關注的議題涵蓋跨物種智慧、原住民族主權以及行星生態等。

鄭淑麗在座談中分享了她與台灣太魯閣族藝術家冬·侯溫合作的跨界劇場作品「遊林驚夢：巧遇Hagay」，在這部作品中，主創使用動態捕捉、雷射藝術、數位及影像等元素，詮釋了一個台灣帶有濃厚原住民色彩的虛構獵人傳說故事。鄭淑麗以此為例，強調在作品中運用現代科技並非為了炫技，而是為了以全新的方式去推廣與傳承原住民的文化和知識體系，打破西方現代性將原住民文化誤解為「原始且缺乏科學性」的偏見。她並以此推而廣之，表示在藝術創作中，技術的存在並不一定符合當代主流科技行業中對於「技術支配世界」的敘事，而是正相反，技術如能被善用，則可成為翻轉主流敘事的工具。

鄭淑麗的「愛人·愛」從即日起展至2027年1月3日，是萊斯利-諾曼美術館有史以來規模最大的委託創作計畫，被「衛報」評為2026年全美最值得期待的展覽之一。美術館門票10元，開放時間每周三至周日12時至下午6時，地址曼哈頓蘇荷區伍斯特街(Wooster St)26號。