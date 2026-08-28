法拉盛圖書館講座 助50歲以上民眾開啟事業第二春

皇后區法拉盛圖書館日前與聯邦小商業局(SBA)大紐約地區辦公室合作舉辦創業培訓講座。 (主辦方提供)

皇后區法拉盛 圖書館日前與聯邦小商業局 (SBA)大紐約地區辦公室合作舉辦創業培訓講座，為有意自行創業的社區民眾提供從確立商業構想到撰寫商業計畫、行銷及融資等實用資訊。其中，不少參與者年過50歲，計畫憑藉過往工作經驗開啟事業「第二春」。

SBA經濟發展專員郭曼麗25日在法拉盛圖書館主講「50歲以上如何開始創業」(Starting a Business at 50+)，介紹創業前應做的準備，以及如何將個人經驗、技能和興趣轉化為可行的商業模式。

郭曼麗在講座中向參與者說明如何進一步評估及確立創業構想，並介紹創辦企業的十個主要步驟，包括進行市場研究、制定商業計畫、選擇企業架構、完成註冊及相關行政程序等。

她也介紹商業計畫書的基本寫法，以及新創企業在推廣產品和服務時可採取的行銷策略。對於不少初次創業者最關心的資金問題，郭曼麗還介紹SBA提供或支持的小額貸款(microloan)等融資資源，協助創業者了解在缺乏大量啟動資金的情況下，可以尋求哪些資金管道。

法拉盛及周邊社區擁有大量移民及小型企業，不少居民在累積多年工作經驗後，希望透過自行創業增加收入或重新規畫職涯。比如一名華裔 女子與坐輪椅的丈夫一同出席，女子來美前曾經營咖啡店，具有餐飲業經驗；丈夫則希望未來能從事花卉銷售。另有人工智慧(AI)講師及護理照顧工作者，希望利用自身專業和工作經歷發展事業，也有參與者計畫開設超市及托兒服務。