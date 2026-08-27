紐約城市森林計畫 未來14年年增700畝 全市2040前增至30%

紐約市首個城市森林計畫出台，在2040年前將樹冠覆蓋率提高到30%。(美聯社)

紐約市 日前制定了首個「城市森林計畫」(Urban Forest Plan，簡稱UFP)，旨在保護公共和私人土地上現有的樹冠，種植更多樹木，並擴大生態系統保護網絡。根據該計畫，紐約市計畫在未來14年平均每年新增700畝土地，在2040年前將樹冠覆蓋率提高到30%。

該計畫由市長氣候與環境正義辦公室(MOCEJ)牽頭，在市公園局(NYC Parks)、市公園局基金會、公園夥伴關係組織、自然保護區協會和大自然保護協會的協作下，並在WXY建築與城市設計事務所的支持下共同完成。

大自然保護協會紐約城市計畫首席科學家特雷利亞(Michael Treglia)對於紐約市終於有了首個城市森林計畫感到非常興奮，「這座城市從未有過如此全面地考慮樹冠問題的方案，而樹冠在很多方面都能為紐約市民帶來諸多益處，尤其在應對熱浪等極端天氣，以及在防洪等方面」。

根據2021年的數據，紐約市的樹冠覆蓋率達到23.4%，約4萬5000畝。自2017年以來，樹冠覆蓋率增加了1.2%。不過，樹冠覆蓋率在五大區之間分布不均衡。史泰登島的樹冠覆蓋率最高，達33.4%，其次是皇后區 26.7%、布朗士區22.7%，曼哈頓 和布碌崙(布魯克林)均為19.5%。

在紐約市五大區，都有一些社區的樹冠覆蓋率遠低於區或全市平均水平。在布碌崙，樹冠覆蓋率最低的街區是日落公園西區(Sunset Park West)，僅為10%，其次是格雷夫森德(Gravesend)和班森賀，均為13%。這些社區將成為該計畫的重點地區。

「樹木能帶來諸多好處，尤其是在氣候變化的大背景下」，特雷利亞解釋說，「樹木並非解決所有問題的萬靈藥，但當我們放眼整個紐約市，乃至全球各特大城市時，樹木和其他基於自然的解決方案對於打造更具韌性、更宜居的城市至關重要，同時還能維護生物多樣性，營造更加蔥鬱的景觀」。

特雷利亞認為，實現城市森林規畫的目標需要培養現有和新的城市森林守護者，不僅要從加強義工實踐的機會，還要拓展與城市林業相關的就業機會。

特雷利亞還表示，「城市森林計畫」是前市長彭博(Michael Bloomberg)「百萬棵樹紐約市」(MillionTreesNYC)計畫的延伸和發展。