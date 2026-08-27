我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

劉韡巨型雕塑 9月登大都會藝術博物館外牆

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國藝術家劉韡大型雕塑9月登大都會外牆，為其在美首次大型項目。(Courtesy...
中國藝術家劉韡大型雕塑9月登大都會外牆，為其在美首次大型項目。(Courtesy of Liu Wei Studio & MET)

大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)日前宣布，將於9月在曼哈頓第五大道主館正面外牆展出北京藝術家劉韡(Liu Wei)創作的四件巨型雕塑；這是劉韡在美國的首個大型藝術項目，也是大都會自2006年以來，首次委託中國藝術家創作作品。

展覽名為「捷尼賽思主館正面外牆委託創作：劉韡，『猜想』」(The Genesis Facade Commission: Liu Wei, Speculation)，將於9月17日至2027年6月8日展出。四件因應博物館建築環境創作的雕塑，將分別置於第五大道正面外牆的四個古典壁龕內，與大都會的學院派建築及館藏形成對話。

大都會博物館表示，這組作品以斷裂、轉化及更新為主題，反映個人、城市和社會在歷史進程中經歷的撕裂與修復；劉韡將運用其擅長的拼接及重構手法，結合有機和幾何形體，並在宏觀與微觀視角之間切換，將歷史建築、紀念碑、人體形態及現成物等元素重新組合。

「手」將是貫穿四件作品的重要形象。大都會指出，手在不同時代及文化中具有豐富的藝術和象徵意義，既是創作的工具，也是連接現實與想像的媒介；劉韡藉此探討人們如何理解變化、感知現實，並在動盪與不確定之中重新想像未來。

展覽題目「猜想」則指向社會急劇變革所帶來的不確定性。作品受到劉韡在全球化時代的生活經驗，以及中國快速城市化、經濟和社會轉型的影響，探討創新、適應及更新過程中難以避免的矛盾與衝突。

大都會現當代藝術部策展人、本項目策展人馬唯中(Lesley Ma)表示，劉韡將以重組的藝術語言回應社會中的衝突和矛盾；其作品兼具粗獷與精緻的特質，也將挑戰觀眾對古典壁龕及公共雕塑的既有想像。

劉韡表示，能通過大都會博物館的外牆委託創作，與人類文明遺產展開對話，使他既興奮又緊張，既是一項挑戰，也是一份榮幸。

生於1972年的劉韡，1996年畢業於杭州中國美術學院油畫系，目前生活及工作於北京。自1990年代末以來，他以攝影、繪畫、錄像、雕塑及裝置等媒介，持續探討城市化、社會變革及當代生活中的矛盾，被視為中國先鋒藝術家。

精華 FAQ

  • 大都會藝術博物館將於9月在曼哈頓第五大道主館的正面外牆，展出北京藝術家劉韡創作的4件巨型雕塑，並置於4個古典壁龕內。

  • 這是劉韡在美國的首個大型藝術項目，也是大都會自2006年以來首次委託中國藝術家創作作品，顯示其國際能見度與館方重視。

  • 作品以斷裂、轉化及更新為主題，透過拼接與重構結合有機和幾何形體，並以「手」作為重要意象，探討變化、現實與未來想像。

大都會

上一則

百康仁德醫師建議：減少含糖飲料攝取 預防疾病找上門

下一則

紐約8月降雨創新高 5年來最潮濕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大地之上 人与艺术重新相遇紅格爾國際大地藝術季：六年的藝術實踐

大地之上 人与艺术重新相遇紅格爾國際大地藝術季：六年的藝術實踐
華裔藝術家黃姝堯個展Still Becoming 布碌崙揮灑色彩

華裔藝術家黃姝堯個展Still Becoming 布碌崙揮灑色彩
張培椿「無邊無際」舊金山個展開拓藝術新境

張培椿「無邊無際」舊金山個展開拓藝術新境
芝加哥藝術博物館陶瓷珍藏 9╱11紐約亮相

芝加哥藝術博物館陶瓷珍藏 9╱11紐約亮相

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

2026-08-19 13:44
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了