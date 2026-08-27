劉韡巨型雕塑 9月登大都會藝術博物館外牆

中國藝術家劉韡大型雕塑9月登大都會外牆，為其在美首次大型項目。(Courtesy of Liu Wei Studio & MET)

大都會 藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)日前宣布，將於9月在曼哈頓第五大道主館正面外牆展出北京藝術家劉韡(Liu Wei)創作的四件巨型雕塑；這是劉韡在美國的首個大型藝術項目，也是大都會自2006年以來，首次委託中國藝術家創作作品。

展覽名為「捷尼賽思主館正面外牆委託創作：劉韡，『猜想』」(The Genesis Facade Commission: Liu Wei, Speculation)，將於9月17日至2027年6月8日展出。四件因應博物館建築環境創作的雕塑，將分別置於第五大道正面外牆的四個古典壁龕內，與大都會的學院派建築及館藏形成對話。

大都會博物館表示，這組作品以斷裂、轉化及更新為主題，反映個人、城市和社會在歷史進程中經歷的撕裂與修復；劉韡將運用其擅長的拼接及重構手法，結合有機和幾何形體，並在宏觀與微觀視角之間切換，將歷史建築、紀念碑、人體形態及現成物等元素重新組合。

「手」將是貫穿四件作品的重要形象。大都會指出，手在不同時代及文化中具有豐富的藝術和象徵意義，既是創作的工具，也是連接現實與想像的媒介；劉韡藉此探討人們如何理解變化、感知現實，並在動盪與不確定之中重新想像未來。

展覽題目「猜想」則指向社會急劇變革所帶來的不確定性。作品受到劉韡在全球化時代的生活經驗，以及中國快速城市化、經濟和社會轉型的影響，探討創新、適應及更新過程中難以避免的矛盾與衝突。

大都會現當代藝術部策展人、本項目策展人馬唯中(Lesley Ma)表示，劉韡將以重組的藝術語言回應社會中的衝突和矛盾；其作品兼具粗獷與精緻的特質，也將挑戰觀眾對古典壁龕及公共雕塑的既有想像。

劉韡表示，能通過大都會博物館的外牆委託創作，與人類文明遺產展開對話，使他既興奮又緊張，既是一項挑戰，也是一份榮幸。

生於1972年的劉韡，1996年畢業於杭州中國美術學院油畫系，目前生活及工作於北京。自1990年代末以來，他以攝影、繪畫、錄像、雕塑及裝置等媒介，持續探討城市化、社會變革及當代生活中的矛盾，被視為中國先鋒藝術家。