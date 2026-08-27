美國酒店華裔協會 家庭同樂日派發600份書包及文具

美國酒店華裔協會第12屆家庭同樂日，周五華埠免費派600份書包文具。(記者劉梓祁／攝影)

美國酒店華裔 協會將於28日(周五)舉辦第12屆家庭同樂日，今年配合新學年開學，將在曼哈頓華埠免費派發600份書包及文具，供三歲至15歲兒童領取，採先到先得方式，派完即止；協會呼籲有實際需要的家庭帶同子女到場領取。

活動將於28日下午1時至3時，在孔子大廈旁的孔子銅像一帶舉行。美國酒店華裔協會董事會主席黃華清表示，家庭同樂日原本希望讓老人與兒童一同參與，但今年因中秋月餅要到9月才抵達，因此本周活動將集中派發書包及文具，不會派發月餅，待月餅到貨後再另行安排。

黃華清表示，過往派發書包時曾出現數量不足的情況，顯示社區需求不小；但也發現部分年齡太小、實際尚未需要書包的兒童前來領取，甚至有人在不同活動重複領取。他說，今年因此將領取年齡定為三歲至15歲，希望有限物資真正送到有需要的學生手中，尤其是低收入 及多子女家庭。

他表示，舉辦活動的目的，是希望把社區資源更合理地分配給真正有需要的家庭，讓這項延續多年的活動發揮實際作用。黃華清並提醒，家長須親自帶同兒童到場，以免現場出現身分或安全方面的問題。

美國酒店華裔協會主席陳樂英表示，活動已舉辦12年，希望透過每年為孩子準備開學用品，讓他們知道社區在背後支持他們，並鼓勵學生努力讀書、迎接更好的未來。市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室代表則表示，高興能贊助協會活動，並支持社區團體回應居民實際需要。

今年活動獲馬泰辦公室贊助，紐約黃氏宗親會、美國酒店地產總商會等亦提供支持。此外，美國酒店華裔協會將於9月10日舉辦「9·11事件25周年紀念活動」，目前向社區徵集民眾在2001年9·11事件前後自行拍攝的相關照片，以作歷史回顧及紀念之用。有意提供照片者，可電郵至 [email protected]。