我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

美國酒店華裔協會 家庭同樂日派發600份書包及文具

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國酒店華裔協會第12屆家庭同樂日，周五華埠免費派600份書包文具。(記者劉梓祁...
美國酒店華裔協會第12屆家庭同樂日，周五華埠免費派600份書包文具。(記者劉梓祁／攝影)

美國酒店華裔協會將於28日(周五)舉辦第12屆家庭同樂日，今年配合新學年開學，將在曼哈頓華埠免費派發600份書包及文具，供三歲至15歲兒童領取，採先到先得方式，派完即止；協會呼籲有實際需要的家庭帶同子女到場領取。

活動將於28日下午1時至3時，在孔子大廈旁的孔子銅像一帶舉行。美國酒店華裔協會董事會主席黃華清表示，家庭同樂日原本希望讓老人與兒童一同參與，但今年因中秋月餅要到9月才抵達，因此本周活動將集中派發書包及文具，不會派發月餅，待月餅到貨後再另行安排。

黃華清表示，過往派發書包時曾出現數量不足的情況，顯示社區需求不小；但也發現部分年齡太小、實際尚未需要書包的兒童前來領取，甚至有人在不同活動重複領取。他說，今年因此將領取年齡定為三歲至15歲，希望有限物資真正送到有需要的學生手中，尤其是低收入及多子女家庭。

他表示，舉辦活動的目的，是希望把社區資源更合理地分配給真正有需要的家庭，讓這項延續多年的活動發揮實際作用。黃華清並提醒，家長須親自帶同兒童到場，以免現場出現身分或安全方面的問題。

美國酒店華裔協會主席陳樂英表示，活動已舉辦12年，希望透過每年為孩子準備開學用品，讓他們知道社區在背後支持他們，並鼓勵學生努力讀書、迎接更好的未來。市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室代表則表示，高興能贊助協會活動，並支持社區團體回應居民實際需要。

今年活動獲馬泰辦公室贊助，紐約黃氏宗親會、美國酒店地產總商會等亦提供支持。此外，美國酒店華裔協會將於9月10日舉辦「9·11事件25周年紀念活動」，目前向社區徵集民眾在2001年9·11事件前後自行拍攝的相關照片，以作歷史回顧及紀念之用。有意提供照片者，可電郵至 [email protected]

精華 FAQ

  • 協會將配合新學年，免費派發600份書包及文具給兒童領取，活動採先到先得、派完即止，目的是讓真正有需要的學生能及時獲得開學用品。

  • 領取對象為3歲至15歲兒童，且家長須親自帶同孩子到場。活動將於28日下午1時至3時，在曼哈頓華埠孔子大廈旁的孔子銅像一帶舉行。

  • 主辦方表示，過往曾出現物資不足或重複領取情況，因此今年設年齡限制，以確保資源給低收入及多子女家庭。另將於9月10日辦9·11紀念活動並徵集照片。

低收入 華裔

上一則

百康仁德醫師建議：減少含糖飲料攝取 預防疾病找上門

下一則

紐約8月降雨創新高 5年來最潮濕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約親子互助會「返校日」今登場送書包

紐約親子互助會「返校日」今登場送書包
班森賀華人服務中心辦返校日 發500書包

班森賀華人服務中心辦返校日 發500書包
法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具

法拉盛「返校日」 近千人領書包書籍文具
劉醇逸「返校用品募捐」獲逾400書包

劉醇逸「返校用品募捐」獲逾400書包

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

2026-08-19 13:44
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了