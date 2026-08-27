「千里桃花升明月」 皇后區表演中心9/19上演
梁坤鈿現代古典舞蹈團與梁坤鈿舞蹈中心近日宣布，將於9月19日晚間7時，在皇后區表演中心(Queensborough Performing Arts Center)舉辦「慶祝舞蹈中心成立17周年暨迎中秋國慶演出」，並推出最新原創舞劇「千里桃花升明月」，以中華古典舞融合西方現代舞，呈現中秋團圓、桃花意象及傳統神話中的愛情主題。
主辦方表示，「千里桃花升明月」由梁坤鈿擔任製作、編劇、編舞、導演及領銜主演。作品取材自陶淵明「桃花源記」及蘇軾「水調歌頭」，透過「桃李滿天下」及「但願人長久，千里共嬋娟」等文化意象，表達對師生情誼、家庭團圓及真摯情感的歌頌。
梁坤鈿表示，舞劇以古典神話創作，表達人世間對淳樸、真摯愛情的追求，並以中國古典舞與西方現代舞融合編排，旨在弘揚中西舞蹈藝術文化，同時促進多元文化藝術融合發展、搭建國際交流的橋梁。
主辦方表示，本次為非營利演出，美東廣西青年學友會、美國國際烹飪協會及美國AHB集團為聯合主辦單位。演出地點位於222-05 56th Ave., Bayside, NY 11364。更多詳情，請致電(929)320-7788，或電郵[email protected]。
演出定於9月19日晚間7時在皇后區表演中心舉行，地址是222-05 56th Ave., Bayside, NY 11364，主題為慶祝舞蹈中心成立17周年暨迎中秋國慶演出。 作品由梁坤鈿一人擔任製作、編劇、編舞、導演及領銜主演，並以中國古典舞結合西方現代舞呈現，強調中西藝術融合與國際交流的理念。 舞劇取材自《桃花源記》與《水調歌頭》，運用桃李滿天下、千里共嬋娟等意象，表達對師生情誼、家庭團圓、真摯愛情與傳統神話的讚頌。
精華 FAQ
演出定於9月19日晚間7時在皇后區表演中心舉行，地址是222-05 56th Ave., Bayside, NY 11364，主題為慶祝舞蹈中心成立17周年暨迎中秋國慶演出。
作品由梁坤鈿一人擔任製作、編劇、編舞、導演及領銜主演，並以中國古典舞結合西方現代舞呈現，強調中西藝術融合與國際交流的理念。
舞劇取材自《桃花源記》與《水調歌頭》，運用桃李滿天下、千里共嬋娟等意象，表達對師生情誼、家庭團圓、真摯愛情與傳統神話的讚頌。
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