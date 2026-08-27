「千里桃花升明月」 皇后區表演中心9/19上演

「千里桃花升明月」以中華古典舞融合西方現代舞，呈現中秋團圓、桃花意象及傳統神話中的愛情主題。(記者鄭怡嫣／攝影)

梁坤鈿現代古典舞蹈團與梁坤鈿舞蹈中心近日宣布，將於9月19日晚間7時，在皇后區 表演中心(Queensborough Performing Arts Center)舉辦「慶祝舞蹈中心成立17周年暨迎中秋 國慶演出」，並推出最新原創舞劇「千里桃花升明月」，以中華古典舞融合西方現代舞 ，呈現中秋團圓、桃花意象及傳統神話中的愛情主題。

主辦方表示，「千里桃花升明月」由梁坤鈿擔任製作、編劇、編舞、導演及領銜主演。作品取材自陶淵明「桃花源記」及蘇軾「水調歌頭」，透過「桃李滿天下」及「但願人長久，千里共嬋娟」等文化意象，表達對師生情誼、家庭團圓及真摯情感的歌頌。

梁坤鈿表示，舞劇以古典神話創作，表達人世間對淳樸、真摯愛情的追求，並以中國古典舞與西方現代舞融合編排，旨在弘揚中西舞蹈藝術文化，同時促進多元文化藝術融合發展、搭建國際交流的橋梁。

主辦方表示，本次為非營利演出，美東廣西青年學友會、美國國際烹飪協會及美國AHB集團為聯合主辦單位。演出地點位於222-05 56th Ave., Bayside, NY 11364。更多詳情，請致電(929)320-7788，或電郵[email protected]。