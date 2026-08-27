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紐約8月降雨創新高 5年來最潮濕

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市今年8月累計降雨量已破8吋，創下至少五年來最潮濕紀錄。(記者馬璿╱攝影)
紐約市今年8月累計降雨量已破8吋，創下至少五年來最潮濕紀錄。(記者馬璿╱攝影)

氣象資料顯示，紐約市今年8月累計降雨量已超過8吋，創下至少五年來最潮濕紀錄，新一波降雨恐將在27日(周四)來襲。氣象學家指出，此現象恐與聖嬰現象有關，預測今年秋冬季節將有高機率在北半球引發極強等級的聖嬰事件。

根據美國國家氣象局初步數據，中央公園去年8月全月僅降下2.21吋雨量，今年8月降雨量已遠超過去四年同期。氣象局數據顯示，8月已有12天降雨量達0.01吋以上，其中四天降雨量超過0.5吋。AccuWeather資深氣象學家艾瑞克森(Carl Erickson)表示，「與過去幾年相比，今年8月無疑是數一數二潮濕的8月。」

本月一連串強降雨中，上周四的驟雨最為驚人，中央公園當天降下近3吋雨量，致使布碌崙(布魯克林)、皇后區部分街道及高速公路瞬間淹水。上周日凌晨5時起，約三小時內五大行政區再降下最多1.5吋雨量，中央公園當日測得0.96吋，且多集中在短時間內下完。艾瑞克森表示，以紐約市地形看，短時間大量降雨容易引發瞬間洪水。

周日的暴雨也造成多條主要道路淹水，據WABC報導，皇后區清景高速公路(Clearview Expressway)5號出口附近有兩輛汽車受困，所幸兩名駕駛皆在市消防局(FDNY)協助下安全撤離。布碌崙-皇后區快速道路(Brooklyn-Queens Expressway)及長島高速公路(Long Island Expressway)部分車道也一度關閉。

紐約上一次更潮濕的紀錄發生在2021年，中央公園降雨量達10.32吋，部分因熱帶風暴「亨利」(Henri)帶來破紀錄暴雨所致。2011年8月受熱帶風暴「艾琳」(Irene)影響，中央公園降雨量測得18.95吋。

國家氣象局預測，27日恐再迎新一波降雨，白天降雨機率達50%，夜間更升至60%，並可能伴隨雷雨，之後轉為穩定乾燥天氣，不過周末天氣目前預測大致晴朗。

氣象預測顯示，今年秋季氣溫將高於歷史平均，降雨量大致持平，但重大降雨事件仍可能改變預測。艾瑞克森表示，正在發展中的聖嬰現象(El Niño)即為變數之一。國家氣象局預測，逐漸增強的聖嬰現象今年秋冬在北半球發展為「極強等級」事件的機率高達90%。

精華 FAQ

  • 根據氣象資料，中央公園8月累計雨量已超過8吋，明顯高於過去4年同期，且已有12天出現降雨，顯示今年8月確實特別潮濕。

  • 上周四與周日的短時強降雨，使布碌崙、皇后區多處街道及高速公路淹水，部分道路封閉，還有汽車受困，需由消防局協助脫困。

  • 氣象局預測27日仍有50%至60%的降雨與雷雨機率，秋冬則可能受強聖嬰影響，北半球出現極強等級事件的機率高達90%。

布碌崙 中央公園 紐約市

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