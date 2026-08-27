我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

BQE修復計畫 居民意見多：仍願忍受10年

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲整修布碌崙(布魯克林)皇后區高速...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲整修布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(BQE)三層懸臂結構的計畫，甫一公布便引發討論。(市交通局)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲整修布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(BQE)三層懸臂結構的計畫甫一公布，便引發討論。市府24日宣布，將全面封閉布碌崙高地(Brooklyn Heights)路段整修，並在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)邊緣的佛曼街(Furman Street)興建臨時道路，以應付每天約13萬輛車流量。部分社區團體擔憂臨時道路將衝擊這座耗時10年才完工的濱水公園，也有人主張市府應徹底拆除三層懸臂結構，而非僅止於修復。

布碌崙高地協會(Brooklyn Heights Association)執行主任伯恩巴克(Lara Birnback)批評，這項計畫並未讓紐約擺脫「羅伯特·摩西(Robert Moses)時代」遺留下來、早已被證實有害的都市高速公路模式，直言這項計畫「令人沮喪」。該協會2018年曾抗議時任市長白思豪(Bill de Blasio)推動、原將封閉觀景步道長達六年的方案，副市長克爾森(Julia Kerson)則表示，新方案確實降低了先前提案對社區造成的衝擊。曼達尼的整修計畫預估耗資40億元，預計於2040年完工。

多數當地居民雖不情願，仍願忍受長達10年的施工干擾，只求三層懸臂結構不再是龜裂混凝土與鏽蝕鋼筋的樣貌。有居民表示，每逢下雨當地淹水嚴重，若放任不管只會每下愈況，認為整修確有必要；也有居民表示，相較於2018年會封閉步道的舊方案，新計畫聽起來好一些，並坦言社區居民無論如何都不會滿意，但不能什麼都遷就居民想法。

未來數月，市交通局將舉行公聽會，臨時道路對公園的影響仍是未知數。倡議團體「紐約人公園權益組織」(New Yorkers for Parks)主任凱西(Kathy Park Price)呼籲市府公開施工範圍、時程及對公園通行、噪音、空氣品質等方面的影響。

市議員雷斯勒(Lincoln Restler)、文雅麗(Jo Anne Simon)與州參議員郭納德(Andrew Gounardes)強調整修不應再拖延，並盼此工程能作為過渡措施，讓紐約規畫後BQE時代。這項工程仍須經市議會通過土地使用申請，徵用公園用地則需州議會批准。

精華 FAQ

  • 市府計畫全面封閉布碌崙高地路段整修三層懸臂結構，並在布碌崙大橋公園邊緣的Furman Street興建臨時道路，以維持每日約13萬輛車流通行。

  • 部分團體擔心臨時道路會衝擊耗時10年完成的濱水公園，也有人認為應直接拆除老舊高速公路結構。批評者指出，計畫仍延續羅伯特·摩西時代的有害都市高速公路模式。

  • 未來數月市交通局將舉行公聽會，工程仍須經市議會通過土地使用申請，若要徵用公園用地，還需要州議會批准，相關影響與施工細節也將持續公開討論。

布碌崙 布魯克林 曼達尼

上一則

紐約8月降雨創新高 5年來最潮濕

下一則

明年新增1萬500個一般攤販牌照 10月29日前申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼擬耗資40億重修BQE 計畫2040完工 延壽至2080

曼達尼擬耗資40億重修BQE 計畫2040完工 延壽至2080
市府840萬扶植小商家 布碌崙拿最多

市府840萬扶植小商家 布碌崙拿最多
史泰登島衛生新基地啟用 騰出舊址空間進駐232戶平價住宅

史泰登島衛生新基地啟用 騰出舊址空間進駐232戶平價住宅
柏思域隧道周日封閉 華埠多工程同時施工 交通受考驗

柏思域隧道周日封閉 華埠多工程同時施工 交通受考驗

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

2026-08-19 13:44
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了