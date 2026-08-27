BQE修復計畫 居民意見多：仍願忍受10年

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲整修布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(BQE)三層懸臂結構的計畫，甫一公布便引發討論。(市交通局)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)欲整修布碌崙 (布魯克林 )皇后區高速公路(BQE)三層懸臂結構的計畫甫一公布，便引發討論。市府24日宣布，將全面封閉布碌崙高地(Brooklyn Heights)路段整修，並在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)邊緣的佛曼街(Furman Street)興建臨時道路，以應付每天約13萬輛車流量。部分社區團體擔憂臨時道路將衝擊這座耗時10年才完工的濱水公園，也有人主張市府應徹底拆除三層懸臂結構，而非僅止於修復。

布碌崙高地協會(Brooklyn Heights Association)執行主任伯恩巴克(Lara Birnback)批評，這項計畫並未讓紐約擺脫「羅伯特·摩西(Robert Moses)時代」遺留下來、早已被證實有害的都市高速公路模式，直言這項計畫「令人沮喪」。該協會2018年曾抗議時任市長白思豪(Bill de Blasio)推動、原將封閉觀景步道長達六年的方案，副市長克爾森(Julia Kerson)則表示，新方案確實降低了先前提案對社區造成的衝擊。曼達尼的整修計畫預估耗資40億元，預計於2040年完工。

多數當地居民雖不情願，仍願忍受長達10年的施工干擾，只求三層懸臂結構不再是龜裂混凝土與鏽蝕鋼筋的樣貌。有居民表示，每逢下雨當地淹水嚴重，若放任不管只會每下愈況，認為整修確有必要；也有居民表示，相較於2018年會封閉步道的舊方案，新計畫聽起來好一些，並坦言社區居民無論如何都不會滿意，但不能什麼都遷就居民想法。

未來數月，市交通局將舉行公聽會，臨時道路對公園的影響仍是未知數。倡議團體「紐約人公園權益組織」(New Yorkers for Parks)主任凱西(Kathy Park Price)呼籲市府公開施工範圍、時程及對公園通行、噪音、空氣品質等方面的影響。

市議員雷斯勒(Lincoln Restler)、文雅麗(Jo Anne Simon)與州參議員郭納德(Andrew Gounardes)強調整修不應再拖延，並盼此工程能作為過渡措施，讓紐約規畫後BQE時代。這項工程仍須經市議會通過土地使用申請，徵用公園用地則需州議會批准。