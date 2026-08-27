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紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

記者胡聲橋╱紐約報導
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三州地區本周將迎來近乎全食的血月。圖為2021年5月26日加州上空的月全食。(美...
三州地區本周將迎來近乎全食的血月。圖為2021年5月26日加州上空的月全食。(美聯社)

紐約本周的月食將於29日(周五)凌晨達到極點，屆時月球將有96%的面積處於地球的陰影中，呈現出深紅色，亦稱「血月」。不過，三州地區的居民恐怕很難目睹這次精彩的天文奇觀。根據天氣預報，到時雲層、陣雨乃至暴風雨有可能阻擋視線。

這次月食將於28日(周四)晚上9時23分開始，屆時滿月將進入地球的半影(penumbra)，不過第一個小時可能不太壯觀，到晚上10時23分，月亮將開始進入地球的本影(umbra)。月食將於29日凌晨0時12分達到高峰，屆時有96%的月亮將被遮蔽，呈現出深紅色，那也將是視覺效果最強烈的時刻。之後月亮將緩慢離開地球的陰影，恢復到正常的亮灰白色。

不過，根據天氣預報，28日白天將有一股冷鋒逼近三州地區。長期天氣預報模型顯示，東海岸沿線將出現陣雨、雷暴以及雲層，直至晚間。比長期預報模型更詳細的短期天氣預報模型才剛開始產生28日晚間的預報，預測不會有太多陣雨和雷暴，但雲量確實很多。

因此，在此次月食高峰之時，雲層可能非常厚重，如果這時能從此那個雲層間的縫隙中一睹血紅色的月亮，就算是很幸運了。如果願意為了觀看這次月食出行，五大湖地區可能是距離三州地區最近，比較有把握的晴朗觀測地點。

不過，天氣預報不斷變化，隨著月食臨近，也有可能出現雲層減少或短暫的晴朗天氣，有意觀測這次月食者請密切注意當地的天氣預報。

觀看月全食不需要特殊的眼鏡，當然有一副好的望遠鏡能看得更清楚。

精華 FAQ

  • 月食於28日晚上9時23分開始，先進入半影，10時23分進入本影；最強烈的高峰在29日凌晨0時12分，屆時約96%的月面被遮蔽。

  • 因為月球在月全食高峰時大部分進入地球陰影，仍能折射到少量陽光，視覺上呈現深紅色，因此被稱為血月。

  • 最需要注意天氣變化，因為預報顯示雲層、陣雨甚至雷暴可能影響視線；若要提高成功率，五大湖地區可能是較佳的晴朗觀測地。

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