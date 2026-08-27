紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

三州地區本周將迎來近乎全食的血月。圖為2021年5月26日加州上空的月全食。(美聯社)

紐約本周的月食將於29日(周五)凌晨達到極點，屆時月球將有96%的面積處於地球的陰影中，呈現出深紅色，亦稱「血月」。不過，三州地區的居民恐怕很難目睹這次精彩的天文奇觀。根據天氣預報，到時雲層、陣雨乃至暴風雨有可能阻擋視線。

這次月食將於28日(周四)晚上9時23分開始，屆時滿月將進入地球的半影(penumbra)，不過第一個小時可能不太壯觀，到晚上10時23分，月亮將開始進入地球的本影(umbra)。月食將於29日凌晨0時12分達到高峰，屆時有96%的月亮將被遮蔽，呈現出深紅色，那也將是視覺效果最強烈的時刻。之後月亮將緩慢離開地球的陰影，恢復到正常的亮灰白色。

不過，根據天氣預報，28日白天將有一股冷鋒逼近三州地區。長期天氣預報模型顯示，東海岸沿線將出現陣雨、雷暴以及雲層，直至晚間。比長期預報模型更詳細的短期天氣預報模型才剛開始產生28日晚間的預報，預測不會有太多陣雨和雷暴，但雲量確實很多。

因此，在此次月食高峰之時，雲層可能非常厚重，如果這時能從此那個雲層間的縫隙中一睹血紅色的月亮，就算是很幸運了。如果願意為了觀看這次月食出行，五大湖地區可能是距離三州地區最近，比較有把握的晴朗觀測地點。

不過，天氣預報不斷變化，隨著月食臨近，也有可能出現雲層減少或短暫的晴朗天氣，有意觀測這次月食者請密切注意當地的天氣預報。

觀看月全食不需要特殊的眼鏡，當然有一副好的望遠鏡能看得更清楚。