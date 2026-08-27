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一場沒有台詞的《花木蘭》9╱18登場她的掙扎由舞蹈完整訴說 「中華風韻」品牌演出 票價30至299元

【紐約訊】
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中國民族舞劇《花木蘭》9月18日至20日在紐約林肯中心大衛‧寇克劇院演出四場。(...
中國民族舞劇《花木蘭》9月18日至20日在紐約林肯中心大衛‧寇克劇院演出四場。(主辦單位提供)

中國民族舞劇《花木蘭》將於9月18日至20日在曼哈頓林肯中心大衛．寇克劇院(David H. Koch Theater)演出四場，由中國對外文化集團「中華風韻」品牌呈現、寧波市演藝集團出品。全劇不設台詞，只以肢體、銅鏡與長劍，回到《木蘭辭》原詩的沉默，演繹北朝民歌《木蘭辭》留下的大片空白。

《木蘭辭》通篇沒有一句木蘭的獨白，只有行為、抉擇與場景。千百年來，後世不斷用對白、台詞與影視特效填滿這份留白；這部舞劇反其道而行，選擇回到原詩的沉默—木蘭不是主動奔赴戰場，而是命運推到面前，她不得不作出選擇。

兩件意象貫穿全劇：銅鏡屬於閨閣、屬於自我，長劍屬於沙場、屬於責任。15公分環形轉台循環轉動，鏡與劍在旋轉中交替出現。鏡前是《銅鏡》獨舞，是少女的容貌、心事與原本的人生；劍下是列陣沙場，是廝殺、傷痛與身不由己。舞劇沒有讓木蘭在二者之間作非此即彼的取捨，而是呈現她長久活在兩者的撕裂之中—身著軍裝，心底仍放不下鏡中的自己；手握利劍，卻從未徹底抹去女兒心性。

武術在劇中被納入敘事本體，而非裝飾性的表演花招。舞台上的拳腳、劈劍與列陣行進，就是木蘭在軍營的生存狀態；力量不為塑造「颯爽女戰神」人設，而是一名女性為了活下去、隱藏身分必須習得的生存鎧甲。古典舞的柔與武術的剛，構成人物雙重人生狀態的外化。

原創民族配樂同樣承接樂府的留白。古琴、羌笛、琵琶無意直白訴說心聲，只以樂聲烘托心境—出征前的沉鬱、戰場上的蒼涼、午夜思鄉的低迴，以及歸鄉之後塵埃落定的釋然。所有的糾結、疑問與隱忍，全部交給身體去完成。

登上大衛‧寇克劇院，也意味著把這份中國式的文學留白，交給習慣強敘事、強台詞的海外觀眾解讀。相較於好萊塢版本清晰的行為動機與人物獨白，這部舞劇傳遞的是東方文學特有的含蓄：成長不是轟轟烈烈的宣言，而是漫長、沉默的負重與堅守。她不曾開口，但她的掙扎，被舞蹈完整訴說。

舞劇《花木蘭》將於9月18日至20日在紐約林肯中心大衛‧寇克劇院演出四場。讀者可使用折扣碼SJRB享七折優惠價，演出票價為30至299元間，購票請掃二維碼至購票頁面即可訂購。

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精華 FAQ

  • 該劇將於9月18日至20日在曼哈頓林肯中心的大衛．寇克劇院演出4場，由中國對外文化集團「中華風韻」品牌呈現、寧波市演藝集團出品。

  • 全劇不設台詞，改以肢體、銅鏡、長劍與武術敘事，回到《木蘭辭》的留白，讓觀眾從動作與場景感受木蘭在命運與抉擇中的掙扎。

  • 文章認為木蘭不是主動奔赴戰場，而是被命運推到面前；她一方面保有鏡中的女兒心性，一方面又必須持劍承擔責任，呈現長久的內在撕裂。

花木蘭 林肯

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