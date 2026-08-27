曼哈頓下城三地鐵站 煥然一新

曼哈頓下城地鐵公園廣場站完成深度清潔後，以往垃圾、淤泥遍地的軌道內排水溝面貌一新。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA)宣布，經過連續四周的周末停運及深度清潔作業，曼哈頓 下城三座地鐵 站" rel="154743">地鐵站 的「煥新計畫」(Revive Projects)完工，站內設施及牆體立面、地面、軌道衛生和照明等均獲升級。

完成「煥新計畫」的車站包括1號線的克里斯多福街-石牆站(Christopher St-Stonewall)、豪斯頓街站(Houston St)以及位於華埠附近的2/3線公園廣場站(Park Place)。據介紹，施工人員在三座車站分別完成了4萬、4萬5000和3萬8000平方呎的舊漆剷除重刷工作，還在克里斯多福街和豪斯頓街站重砌了共計1萬2500多平方呎的地磚。此外，工程還包括月台邊緣修復、候車長椅更新、軌道排水溝清理、通風系統維護以及照明燈更換等。

MTA在7月至8月期間，曾連續四個周末中斷下城路段的1/2/3線服務，在三線匯合的錢伯斯街站(Chambers St)更換已使用30年的舊道岔，三座車站的深度清潔和設施更新則是利用這一工程的天窗期同步完成的。自「煥新計畫」2023年推出以來，MTA已利用線路臨時停運施工的窗口期完成了超過180座車站的深度清潔，重新粉刷牆面超過630萬平方呎、更換牆面磁磚超過12萬平方呎、更換地磚3萬5000平方呎，清理超過4000個排水口、更新超過900張長椅。

MTA完成曼哈頓下城三座地鐵站的「煥新計畫」，車站得到深度清潔，並重新粉刷、砌磚、更新照明設施。圖為華埠附近的2/3線公園廣場站。(記者許君達╱攝影)