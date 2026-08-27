莊文怡、議長 百萬升級布碌崙圖書館

市議員莊文怡宣布與市議長朱曼寧為布碌崙Highlawn圖書館撥款100萬元，用於升級基礎設施。(莊文怡提供)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡 和州眾議員寇頓(William Colton)26日在布碌崙圖書館Highlawn分館參加一場講故事活動，期間她宣布與市議長朱曼寧(Julie Menin)為這家圖書館爭取到撥款100萬元，用於升級基礎設施。

莊文怡指出，圖書館是紐約市 重要的教育資源，她很榮幸能在今年的預算中恢復對圖書館的撥款，「身為兩個孩子的母親，我將繼續爭取資源以支持紐約市的教育事業，每個孩子都應享有優質教育」。

據她介紹，過去兩年來已為另兩家圖書館撥款共計130萬元，她也指出，因社區很多老人家和小孩都經常使用圖書館，她希望給他們提供一個更好的環境，並注入更多的資源給社區；對於小學生而言，在科技時代更是容易沈迷於電子產品，因而培養到圖書館看書的習慣顯得更重要。

此外，圖書館也可充當一個社區中心，是家庭間相互交流的地方，「小孩子有這樣的互動，心理會更健康」。寇頓則感謝市議會的撥款，為社區帶來重要的資源，「很多老人和家庭都需要這裡的圖書服務，我們也希望在圖書館升級之後，有更多人可以來這裡享用服務」。