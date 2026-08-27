布碌崙單車竊案增260% 20至21時偷竊高峰

紐約市單車騎士隨天氣轉暖大量增加，今夏單車竊案也明顯增多。(記者馬璿／攝影)

紐約市 單車騎士隨天氣轉暖大量增加，今夏單車竊案也明顯增加。荷蘭單車租賃公司(Holland Bikes)依據紐約市警局(NYPD)公開的犯罪數據分析發現，全市單車竊案今年1月至6月較同年稍早激增近120%，布碌崙 (布魯克林 )增幅更高達逾260%。

根據2021年至2026年間NYPD數據，近三分之一單車竊案集中發生於7月至9月，其中8月單月即占全年竊案逾10%。竊案最常發生的時段為晚間8時至9時，且傍晚6時至晚間10時之間案件即占近三分之一。

儘管夏季案件明顯增加，今年整體竊案數字仍較去年同期下降。今年1月至6月，全市共通報1766起單車竊案，較去年同期2048起減少13.8%。同一時期，布碌崙竊案雖降23.5%，但降幅已較過去縮小。今年6月全市共發生440起竊案，僅略低於去年6月的457起。

以行政區竊案總數而言，曼哈頓今年迄今已通報748起，居全市之冠，布碌崙以497起位居第二。皇后區是唯一竊案數較去年同期上升的行政區，增幅約7%。

數據顯示，今年單車竊案有三分之二發生於街頭，僅17%發生在車主住家附近。以案件性質區分，涉及高價單車與電動單車的「重大竊盜罪」(grand larceny)案件占全市單車竊案53%，價值低於1000元的「輕微竊盜罪」(petit larceny)案件則占47%。

NYPD表示，已注意到單車竊案上升趨勢，並持續鼓勵騎士參與該局的單車登記計畫，以協助打擊竊案。警方會在單車車架隱蔽處刻上專屬序號，並張貼標明已完成登記的貼紙，若竊賊撕除貼紙，車身將留下「作廢」(void)字樣，提醒警方該車可能為贓車，執法人員也可透過車架序號追查車主身分。

Holland Bikes董事總經理范德贊登(Eric van der Zanden)表示，整體竊案數字較去年下降「令人欣慰」，但他也提醒騎士夏季仍應提高警覺。他建議騎士鎖車時應選用高規格U型鎖，將鎖鍊同時穿過車架與其中一個車輪，並固定於無法移動的鎖車架上，停車地點應盡量選在監視器可拍攝到、照明充足且人流量高之處。他也建議騎士避免長時間將單車停放於同一公共地點過夜。