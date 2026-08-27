我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤 上游另有堰塞湖恐潰決

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

布碌崙單車竊案增260% 20至21時偷竊高峰

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市單車騎士隨天氣轉暖大量增加，今夏單車竊案也明顯增多。(記者馬璿／攝影)
紐約市單車騎士隨天氣轉暖大量增加，今夏單車竊案也明顯增多。(記者馬璿／攝影)

紐約市單車騎士隨天氣轉暖大量增加，今夏單車竊案也明顯增加。荷蘭單車租賃公司(Holland Bikes)依據紐約市警局(NYPD)公開的犯罪數據分析發現，全市單車竊案今年1月至6月較同年稍早激增近120%，布碌崙(布魯克林)增幅更高達逾260%。

根據2021年至2026年間NYPD數據，近三分之一單車竊案集中發生於7月至9月，其中8月單月即占全年竊案逾10%。竊案最常發生的時段為晚間8時至9時，且傍晚6時至晚間10時之間案件即占近三分之一。

儘管夏季案件明顯增加，今年整體竊案數字仍較去年同期下降。今年1月至6月，全市共通報1766起單車竊案，較去年同期2048起減少13.8%。同一時期，布碌崙竊案雖降23.5%，但降幅已較過去縮小。今年6月全市共發生440起竊案，僅略低於去年6月的457起。

以行政區竊案總數而言，曼哈頓今年迄今已通報748起，居全市之冠，布碌崙以497起位居第二。皇后區是唯一竊案數較去年同期上升的行政區，增幅約7%。

數據顯示，今年單車竊案有三分之二發生於街頭，僅17%發生在車主住家附近。以案件性質區分，涉及高價單車與電動單車的「重大竊盜罪」(grand larceny)案件占全市單車竊案53%，價值低於1000元的「輕微竊盜罪」(petit larceny)案件則占47%。

NYPD表示，已注意到單車竊案上升趨勢，並持續鼓勵騎士參與該局的單車登記計畫，以協助打擊竊案。警方會在單車車架隱蔽處刻上專屬序號，並張貼標明已完成登記的貼紙，若竊賊撕除貼紙，車身將留下「作廢」(void)字樣，提醒警方該車可能為贓車，執法人員也可透過車架序號追查車主身分。

Holland Bikes董事總經理范德贊登(Eric van der Zanden)表示，整體竊案數字較去年下降「令人欣慰」，但他也提醒騎士夏季仍應提高警覺。他建議騎士鎖車時應選用高規格U型鎖，將鎖鍊同時穿過車架與其中一個車輪，並固定於無法移動的鎖車架上，停車地點應盡量選在監視器可拍攝到、照明充足且人流量高之處。他也建議騎士避免長時間將單車停放於同一公共地點過夜。

精華 FAQ

  • 今年1月至6月，全市單車竊案為1766起，較去年同期下降13.8%；但布碌崙今年竊案增減趨勢起伏更大，較稍早統計雖仍偏高，且增幅曾達逾260%。

  • 數據顯示，近三分之一單車竊案集中在7月至9月，8月單月就占全年逾10%。時段上以晚間8時至9時最多，傍晚6時至晚間10時合計接近三分之一。

  • NYPD鼓勵騎士登記單車，讓車架可刻上序號並貼上標示貼紙；Holland Bikes則建議使用高規格U型鎖、固定於不可移動處，並停放在明亮、人多且有監視器的位置。

布碌崙 布魯克林 紐約市

上一則

百康仁德醫師建議：減少含糖飲料攝取 預防疾病找上門

下一則

紐約8月降雨創新高 5年來最潮濕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市電動單車罰單同比增55% 扣車數量逾倍

紐約市電動單車罰單同比增55% 扣車數量逾倍
Citi Bike電單車使用暴增 Lyft報告：事故率不升反降

Citi Bike電單車使用暴增 Lyft報告：事故率不升反降
擴大打擊 加州汽車竊案連降2年

擴大打擊 加州汽車竊案連降2年
偷200串頂級麝香葡萄 竊賊稱「為了生活」 日網怒：鞭刑嚴懲

偷200串頂級麝香葡萄 竊賊稱「為了生活」 日網怒：鞭刑嚴懲

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

2026-08-19 13:44
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了