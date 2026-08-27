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明年新增1萬500個一般攤販牌照 10月29日前申請

記者劉梓祁／紐約報導
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攤販牌照名額半世紀首次大增，2016年輪候者須於10月29日前申請。圖為皇后區法...
攤販牌照名額半世紀首次大增，2016年輪候者須於10月29日前申請。圖為皇后區法拉盛緬街的攤檔。(記者唐典偉／攝影)

紐約市街頭攤販牌照制度迎來近半世紀最大幅度擴充，因市府明年將新增1萬500個一般商品攤販牌照；市消費者和勞工保護局(DCWP)已向部分2016年輪候名單申請者寄出邀請信，獲邀者須於10月29日前提交正式申請，逾期可能失去原有輪候次序。

此次擴充源於今年生效的第54號地方法。市議會1月推翻前市長亞當斯(Eric Adams)的否決，使相關法案生效。自1979年以來，售賣服裝、玩具、紀念品等非食品商品的一般攤販牌照，長期限制為853個；新法規定，市府自明年1月15日起增加1萬500個名額，是近半世紀以來首次大規模放寬。

根據DCWP最新指引，新增名額落實後，全市通用的「白色牌照」上限將增至3478個；只可在曼哈頓以外四區使用的「綠色牌照」則增至7875個。兩者合計1萬1353個，包括原有853個及新增名額。

攤販牌照名額半世紀來首次大增，2016年輪候者須於10月29日前申請。(DCWP...
攤販牌照名額半世紀來首次大增，2016年輪候者須於10月29日前申請。(DCWP提供)

DCWP已於7月底至8月初，按輪候編號向符合資格的2016年申請者寄出邀請信。收到信件者須在10月29日前遞交牌照申請、證明文件及費用；獲批後，將按牌照供應及原有輪候次序，取得全市通用或曼哈頓以外牌照。若只獲發綠色牌照，申請者仍會自動列入白色牌照輪候名單。

未按期申請或申請被拒者，將失去2016年輪候名單上的優先編號。曾登記輪候、但截至8月15日仍未收到邀請信者，應盡快把姓名及2016年輪候編號電郵至[email protected]，或致電311要求轉接DCWP一般攤販牌照部門。

不在2016年名單上的人士，則可於11月2日至12月16日下午5時申請加入新一輪輪候名單。

市府預計明年2月寄出新的輪候編號。DCWP提醒，加入輪候名單並不代表已取得牌照，也不能據此立即擺攤；申請者仍須等待市府按照名額及輪候次序發出正式申請邀請。曾在紐約市擺攤者可能被要求提交經營紀錄，並獲得較前的輪候次序。

食品攤販適用另一套制度。一般商品攤販牌照不能用於售賣食品；食品攤販本人須持有流動食品攤販牌照，餐車或手推車本身亦須取得許可。若要申請全年營業的餐車或手推車許可，通常還須先取得監督牌照。

新法也擴充食品攤販名額。按新法計算，一般商品牌照與食品監督牌照新增名額合計2萬1500個。

移民研究倡議組織估計，全市約有2萬3000名街頭攤販，其中96%為移民，約八成把擺攤作為主要收入來源。

精華 FAQ

  • 市府明年將新增1萬500個一般商品攤販牌照，這是自1979年以來最大規模擴充，原本長期只有853個名額的限制將明顯放寬。

  • DCWP已寄出邀請信，收到者必須在10月29日前提交正式申請、證明文件與費用；若逾期或申請被拒，可能失去2016年輪候名單的優先次序。

  • 根據新指引，全市通用的白色牌照上限將增至3478個，只限曼哈頓以外四區使用的綠色牌照則增至7875個，兩者合計1萬1353個。

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