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特殊需求子女長大 華人家長憂就業、照護

記者高雲兒／紐約報導
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華人特殊需求者進入成年階段後，往往面臨服務銜接不足、就業支持有限及家庭照護壓力增...
華人特殊需求者進入成年階段後，往往面臨服務銜接不足、就業支持有限及家庭照護壓力增加等多重挑戰。示意圖。(美聯社)

華人特殊需求者進入成年階段後，往往面臨服務銜接不足、就業支持有限及家庭照護壓力增加等多重挑戰。華人策劃協會(CPC)指出，隨著特殊需求子女長大、父母及祖父母逐漸年老，如何讓成年子女持續獲得服務、進入職場並維持一定程度的獨立生活，已成為不少華人家庭最迫切的問題之一。

華策會皇后區特需家庭服務部主任范元靜表示，華策會2026年FAIR調查顯示，在21歲以上受訪群體中，沒有人表示自己在過去12個月內獲得了全部所需要的服務，反映出成年特殊需求人士面臨明顯服務缺口。

她指出，特殊需求兒童在學齡階段通常仍有學校及教育局提供一定支持，但離開學校後，家庭便要重新面對日間服務、職業訓練、交通及生活支持等不同體系。「小的時候還有學校托著，還有教育局，畢業了以後怎麼辦？」她說，這是許多家長最焦慮的問題之一。

不少自閉症或其他發展障礙青年其實具有工作能力，也希望進入職場，但往往需要工作教練、較清楚的工作流程，以及願意理解其需要的僱主。范元靜表示，「很多這些孩子是想工作的」，希望華人社區未來也能有更多小商家提供支持性工作機會，協助他們真正融入社會。

她提到一個目前由華策會協助的華人家庭。一名19歲高功能自閉症青年與年長祖母共同生活，有一定獨立能力及工作潛力，但因家庭是新移民，目前仍在申請紐約州發展障礙人士辦公室(OPWDD)的服務資格。

祖母此前受訪時表示，自己年紀漸長，已難以時刻跟隨照看，最希望能替孫子找到合適的職業訓練或就業安排，讓他能在有人支持的情況下工作並建立更穩定的生活。

范元靜表示，這名青年「功能比較高，是可以工作的」，但在尚未取得OPWDD資格前，能銜接的正式服務仍較有限。華策會目前正協助家庭申請相關資格，希望之後能進一步取得日間、就業等支持。

對華人新移民家庭而言，語言又增加一層困難。范元靜指出，有些特殊需求青年十多歲才隨父母來美，本身已有發展或學習障礙，要在青春期後重新掌握英文尤其困難，但一些承接政府合約、提供就業支持的大型機構，未必具備服務只說中文青年的能力。

她還提到另一個家庭，孩子雖在美國出生並能理解英文，但因溝通障礙需要使用手語。家長曾尋求大型機構的就業支持計畫，卻被告知現有工作教練無法配合其溝通需要。

范元靜表示，這些案例表明，「有服務」並不等於「服務真正能使用」。除了服務名額，語言、溝通方式、工作人員經驗，以及家庭是否了解複雜的申請制度，都可能成為實際門檻。「他們長大以後，父母逐漸老了，誰來支持他們？」范元靜說。

精華 FAQ

  • 最主要是成年後服務如何銜接、是否能進入職場，以及父母年老後誰來持續照護。許多家庭擔心孩子離開學校後，便失去原本的支持系統。

  • 華策會2026年FAIR調查顯示，21歲以上受訪者中，沒有人表示在過去12個月內獲得全部所需服務，顯示成年特殊需求人士普遍面臨明顯缺口。

  • 因為除了名額不足，還有語言、手語或溝通方式不匹配、工作人員經驗不足，以及家庭不熟悉複雜申請流程等問題，使得「有服務」不等於「能使用」。

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