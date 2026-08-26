新學期將至 須確認學童接種疫苗

雖然聯邦更改了兒童疫苗接種指導方案，但紐約州仍維持高標準的強制接種，進入公校、私校和托兒所的兒童均須接種多種強制疫苗，且不得以宗教為由拒絕接種。(路透)

暑假將結束，紐約市 教育局提醒學童家長，入學前務必確認孩子已按要求接種疫苗 。

根據地方法律，紐約市內年齡介於2個月至18歲之間的兒童，在入讀公校、私校及托兒所之前，均須接種針對特定傳染病的疫苗。全年齡段學生都必須接種的疫苗包括百白破(DTaP，針對百日咳、白喉及破傷風的聯合疫苗)、小兒麻痹、MMR(麻疹 、腮腺炎、德國麻疹聯合疫苗)、水痘和B型肝炎(乙肝)。

五歲以下入讀托育機構或學前班的兒童須接種流感、Hib(b型流感嗜血桿菌)和PCV(肺炎鏈球菌)三種疫苗；在中學生中，六年級生須在入學前接種Tdap加強劑，七年級生則須在入學前接種MenACWY(腦膜炎雙球菌結合疫苗)。

如果學童因特定健康原因、接種疫苗後會出現危害，則可透過市教育局網站下載醫療豁免申請表，並請持有紐約州執照的醫師填寫。與外州不同的是，紐約州已於2019年取消了學校強制疫苗的宗教豁免政策，家長此後無權再以「信仰」或「價值觀」等原因拒絕為需要上學的孩子申請疫苗豁免。

2026年，聯邦政府修改了全國性兒童疫苗指導手冊，取消了多種疫苗的強制接種要求。不過，紐約州並未跟進這一更改，而是採用美國兒科學會(AAP)的最新接種建議作為疫苗政策的主要參考。市教育局方面強調，所要求強制接種的疫苗均已經科學證實安全且有效，是確保學校公共健康的重要手段。家長務必在開學前確認孩子的最新接種紀錄已符合要求，以免因此而耽誤學業。