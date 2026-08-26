新學期將至 須確認學童接種疫苗
暑假將結束，紐約市教育局提醒學童家長，入學前務必確認孩子已按要求接種疫苗。
根據地方法律，紐約市內年齡介於2個月至18歲之間的兒童，在入讀公校、私校及托兒所之前，均須接種針對特定傳染病的疫苗。全年齡段學生都必須接種的疫苗包括百白破(DTaP，針對百日咳、白喉及破傷風的聯合疫苗)、小兒麻痹、MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹聯合疫苗)、水痘和B型肝炎(乙肝)。
五歲以下入讀托育機構或學前班的兒童須接種流感、Hib(b型流感嗜血桿菌)和PCV(肺炎鏈球菌)三種疫苗；在中學生中，六年級生須在入學前接種Tdap加強劑，七年級生則須在入學前接種MenACWY(腦膜炎雙球菌結合疫苗)。
如果學童因特定健康原因、接種疫苗後會出現危害，則可透過市教育局網站下載醫療豁免申請表，並請持有紐約州執照的醫師填寫。與外州不同的是，紐約州已於2019年取消了學校強制疫苗的宗教豁免政策，家長此後無權再以「信仰」或「價值觀」等原因拒絕為需要上學的孩子申請疫苗豁免。
2026年，聯邦政府修改了全國性兒童疫苗指導手冊，取消了多種疫苗的強制接種要求。不過，紐約州並未跟進這一更改，而是採用美國兒科學會(AAP)的最新接種建議作為疫苗政策的主要參考。市教育局方面強調，所要求強制接種的疫苗均已經科學證實安全且有效，是確保學校公共健康的重要手段。家長務必在開學前確認孩子的最新接種紀錄已符合要求，以免因此而耽誤學業。
因為2個月至18歲的學童入讀公校、私校或托兒所前，都須符合州法規定的疫苗要求；若未及時補齊，可能影響入學與就學進度。 所有年齡段學生都必須接種百白破、脊髓灰質炎、小兒麻痹、MMR、水痘與B型肝炎等疫苗；其中部分名稱為聯合疫苗，需依年齡完成規定劑次。 只有因特定健康原因或接種後可能造成危害，才能申請醫療豁免，並由紐約州執照醫師填表；宗教、信仰或價值觀理由自2019年起已不再適用。
精華 FAQ
因為2個月至18歲的學童入讀公校、私校或托兒所前，都須符合州法規定的疫苗要求；若未及時補齊，可能影響入學與就學進度。
所有年齡段學生都必須接種百白破、脊髓灰質炎、小兒麻痹、MMR、水痘與B型肝炎等疫苗；其中部分名稱為聯合疫苗，需依年齡完成規定劑次。
只有因特定健康原因或接種後可能造成危害，才能申請醫療豁免，並由紐約州執照醫師填表；宗教、信仰或價值觀理由自2019年起已不再適用。
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