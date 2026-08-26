我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

新學期將至 須確認學童接種疫苗

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雖然聯邦更改了兒童疫苗接種指導方案，但紐約州仍維持高標準的強制接種，進入公校、私...
雖然聯邦更改了兒童疫苗接種指導方案，但紐約州仍維持高標準的強制接種，進入公校、私校和托兒所的兒童均須接種多種強制疫苗，且不得以宗教為由拒絕接種。(路透)

暑假將結束，紐約市教育局提醒學童家長，入學前務必確認孩子已按要求接種疫苗

根據地方法律，紐約市內年齡介於2個月至18歲之間的兒童，在入讀公校、私校及托兒所之前，均須接種針對特定傳染病的疫苗。全年齡段學生都必須接種的疫苗包括百白破(DTaP，針對百日咳、白喉及破傷風的聯合疫苗)、小兒麻痹、MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹聯合疫苗)、水痘和B型肝炎(乙肝)。

五歲以下入讀托育機構或學前班的兒童須接種流感、Hib(b型流感嗜血桿菌)和PCV(肺炎鏈球菌)三種疫苗；在中學生中，六年級生須在入學前接種Tdap加強劑，七年級生則須在入學前接種MenACWY(腦膜炎雙球菌結合疫苗)。

如果學童因特定健康原因、接種疫苗後會出現危害，則可透過市教育局網站下載醫療豁免申請表，並請持有紐約州執照的醫師填寫。與外州不同的是，紐約州已於2019年取消了學校強制疫苗的宗教豁免政策，家長此後無權再以「信仰」或「價值觀」等原因拒絕為需要上學的孩子申請疫苗豁免。

2026年，聯邦政府修改了全國性兒童疫苗指導手冊，取消了多種疫苗的強制接種要求。不過，紐約州並未跟進這一更改，而是採用美國兒科學會(AAP)的最新接種建議作為疫苗政策的主要參考。市教育局方面強調，所要求強制接種的疫苗均已經科學證實安全且有效，是確保學校公共健康的重要手段。家長務必在開學前確認孩子的最新接種紀錄已符合要求，以免因此而耽誤學業。

精華 FAQ

  • 因為2個月至18歲的學童入讀公校、私校或托兒所前，都須符合州法規定的疫苗要求；若未及時補齊，可能影響入學與就學進度。

  • 所有年齡段學生都必須接種百白破、脊髓灰質炎、小兒麻痹、MMR、水痘與B型肝炎等疫苗；其中部分名稱為聯合疫苗，需依年齡完成規定劑次。

  • 只有因特定健康原因或接種後可能造成危害，才能申請醫療豁免，並由紐約州執照醫師填表；宗教、信仰或價值觀理由自2019年起已不再適用。

疫苗 紐約市 麻疹

上一則

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

下一則

紐約生存手冊／開學幫孩子收心 宜提早調整作息
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

幼兒疫苗豁免創新高 多州接種率下滑 28萬童欠缺完整保護

幼兒疫苗豁免創新高 多州接種率下滑 28萬童欠缺完整保護
川普改變疫苗接種政策 WHO稱違背科學證據

川普改變疫苗接種政策 WHO稱違背科學證據
產婦孕期内打疫苗 市衛生局力挺

產婦孕期内打疫苗 市衛生局力挺
賓州麻疹已232例 35%患者是兒童 專家憂開學助長擴散

賓州麻疹已232例 35%患者是兒童 專家憂開學助長擴散

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342美元；四口之家則需要高達29萬1533美元，才能維持相對舒適的生活。示意圖（路透）

年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適

2026-08-18 15:24
管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

2026-08-19 13:44

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞