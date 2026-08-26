CEC25徵意見 招募符合資格家長代表

紐約市第25學區社區教育委員會(Community Education Council 25，CEC25)近日宣布，現正接受家長代表申請。(CEC25提供)

紐約市 第25學區 社區教育委員會(Community Education Council 25，CEC25)近日宣布，現正接受家長代表申請，邀請符合資格的家長參與學區教育事務，就學校政策及區內重要教育議題提出建言。

根據CEC25發布的招募公告，社區教育委員會是紐約市各社區學區的重要家長參與機制，主要工作包括促進學生學習表現，針對學校政策分享意見，並就學區內的重要議題向市教育總監及教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)提供反饋。

此次招募對象為子女目前就讀第25學區公立學校學前班(Pre-K)至八年級的家長。若家長希望加入CEC25，其子女必須正在該社區學區內的公立學校就讀。子女若在第25學區地理範圍內就讀第75學區(District 75)特殊教育項目，家長也符合申請保留給D75家庭席位的資格。

CEC是紐約市家長參與公校 治理的重要平台之一，成員可就學區政策、學校需求及學生教育相關問題發聲，並將社區意見帶入市教育系統的決策過程。

有意申請者可通過招募公告上的二維碼進入申請頁面。CEC25提醒申請表不要直接寄送至CEC25，而應提交給紐約市公校系統家庭與社區參與辦公室(Office of Family and Community Engagement)。申請者可電郵[email protected]，或郵寄至52 Chambers Street, Room 405, New York, NY 10007。

第25學區涵蓋皇后區法拉盛及周邊多個社區。CEC25此次招募希望吸納更多符合資格的家長參與學區事務，代表學生及家庭就公校政策和社區教育需求提出意見。