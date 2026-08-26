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匹克球大型賽事「百人巔峰論劍」 長島登場

紐約訊
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紐約武林匹克球(Wulin Pickleball)年度大型賽事「百人巔峰論劍」日...
紐約武林匹克球(Wulin Pickleball)年度大型賽事「百人巔峰論劍」日前在長島Gold Coast Pickleball Club舉行。(主辦單位提供)

紐約武林匹克球(Wulin Pickleball)年度大型賽事「百人巔峰論劍」日前在長島Gold Coast Pickleball Club舉行。來自紐約及周邊地區的102位匹克球愛好者齊聚賽場，在一天內完成164場比賽。

本屆賽事根據不同競技水平設置 六大比賽組別，包括：女子雙打3.0–3.4；女子雙打3.5–4.0；男子雙打3.5–3.9；男子雙打4.0+；混合雙打3.5–3.9；混合雙打4.0+。

從8月22日上午開賽到傍晚結束，102位選手經過循環賽及淘汰賽的層層較量，最終決出各組優勝者。164場比賽中，既有高手之間緊張激烈的強強對決，也有新晉選手的突破與成長。賽場上掌聲、歡呼聲此起彼伏，選手們在競爭中互相尊重、彼此鼓勵，不僅賽出了水平，也賽出了友誼與體育精神。

近年來，匹克球在紐約華人社區迅速發展。此次武林匹克球102位選手齊聚一堂，許多人因匹克球相識，從球友成為朋友；來自不同地區、不同職業和不同背景的華人，也藉助比賽增加了彼此之間的溝通與交流。

武林匹克球賽事主辦者表示，舉辦賽事的初衷並非單純追求競技成績，而是希望通過匹克球讓更多人走出家門、參與運動、結識朋友，讓不同年齡、不同背景的人因爲共同的愛好連接在一起。未來，武林匹克球也將繼續推動華人匹克球運動及社區體育活動的發展，讓更多人通過運動相識、交流、團結，共同打造一個更加健康、活躍而有凝聚力的華人社區。

精華 FAQ

  • 賽事由紐約武林匹克球舉辦，地點是在長島的Gold Coast Pickleball Club。活動吸引紐約及周邊地區的匹克球愛好者齊聚，一天內完成多場賽事。

  • 本屆共有102位選手參賽，在同一天內完成164場比賽。賽程從8月22日上午一路進行到傍晚，經過循環賽與淘汰賽，選出各組優勝者。

  • 主辦方表示，重點不只在競技成績，而是希望透過匹克球讓更多人走出家門、結識朋友，並促進不同年齡與背景的華人交流，凝聚更健康活躍的社區。

長島 匹克球

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