布碌崙拉丁學校如何躋身百強高中？該校99%至少參加1考試

布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

根據「美國新聞與世界報導」發布的2026-2027年度最佳高中排名，布碌崙 (布魯克林)拉丁學校(Brooklyn Latin School)榮登紐約州榜首，也是紐約州唯一一所進入全美前100強的學校，在1萬7945所上榜學校中位列第73名，而紐約市 傳統的特殊高中，比如華人熟知的史岱文森高中 (Stuyvesant High School)、布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)、 湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)和布朗士科學高中(Bronx Science)等，都被排在至少2000名以外。那麼，到底是什麼原因讓布碌崙拉丁學校在這個榜單上如此出類拔萃呢？

根據這個高中榜單，布碌崙拉丁學校的得分是99.59分(滿分100分)，而史岱文森高中的得分是85.73分，這說明了兩個學校排名的差距。不過，若僅看數學、閱讀和科學的達標率，兩所學校的差距很不明顯，都在95%以上，史岱文森還略勝一籌。據報導，儘管布碌崙拉丁在紐約州的大學預備指數和大學課程廣度指數兩項指標中均排名第二，但該校和史岱文森高中的主要區別在於前者採用國際文憑課程(IB課程)，而後者採用的是以AP課程為主的教學模式。

因為紐約州教育廳未授權美國大學理事會(College Board)與「美國新聞與世界報導」共享AP課程的數據，紐約州學校的排名僅依據IB課程的參與度和成績。這顯然非常有利於布碌崙拉丁學校，因為該校有99%的學生至少參加過一門IB課程考試，其中95%的學生至少通過了一門考試，這也部分解釋了該校在全國範圍內取得優異成績的原因。

位於威廉斯堡(Williamsburg)的布碌崙拉丁學校共有772名學生，是一所免費的公立學校，包括9至12年級學生，其中47.5%為亞裔，21%為白人，10.6%為西語裔，9.8%為非洲裔，9.2%為多種族混血。該校57%的學生被認定為經濟困難家庭，其中51%的學生參加了免費午餐計畫。

紐約家長群的華人家長趙愷文表示，當他看到這個高中榜單時，他非常吃驚，認為「很離譜」，因為在他的印象中，布碌崙拉丁學校應該是排在史岱文森高中、布碌崙科技高中、湯森哈里斯高中和布朗士科學高中這些高中後面的，無論從教學和學術，學生州考的成績以及大學錄取的情況看都是如此。不過，他認為布碌崙拉丁學校在多樣性方面確實比其他一些學校要好一些。

趙愷文勸告華裔家長在擇校時千萬不能只看一個榜單，因為各個榜單的評選標準不一樣，最好的做法是多看幾個榜單，綜合考慮，並徵求孩子和老師的意見。