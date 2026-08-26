援助租戶 房屋法庭啟動快速通道

房屋法庭啟動快速通道，為租戶提供緊急援助。(本報檔案照)

市府25日宣布啟動快速通道，加快審理房屋法庭最緊要的案件，為租戶提供緊急援助，幫助租戶在災後更快返回家園。根據紐約市 民事法院行政法官的一項新指令，新快速通道適用於已被下達騰空令、禁止租戶返回至少三分之一公寓的樓宇，以及存在電梯或其他故障，「迫在眉睫的危險」影響三分之一公寓的房產。此外，新快速通道也適用於租戶或市府要求第三方管理機構代表疏忽房東管理樓宇的情況，這種情況被稱為「第7A條程序」。

房屋法庭的案件往往會拖延數月甚至數年，曠日持久，導致租戶在災後無法返回家園，或因房東疏忽被迫居住在危險環境中。新的快速通道將強制房東在許多案件提交後的五天內應訴。租戶權益倡導者將其歸咎於疏忽的房東和執法部門的拖延，而業主團體則反駁說，對租金 穩定公寓的漲幅限制使得許多房東無力承擔不斷增加的維修和維護費用。

「當建築物存在安全隱患、出現電梯故障或房東不再提供安全住所的情況下，租戶不應苦等數月甚至數年才能獲得救助。這項新的快速通道將確保我們的住房法院能夠以同樣的緊迫性處理緊急住房問題」，市長曼達尼表示，「這對於租戶、法律服務提供者以及所有在五大區為住房正義奮鬥的人而言都是一場勝利。」

市民事法院行政法官艾力(Shahabuddeen Ally)7月16日發布指令，詳細說明了新的程序。阿里稱，觸發縮短庭審日程的案件應該是那些「全樓緊急修繕」事件。根據艾力的指令，這些案件將被移交至各郡法院的主管法官，房東必須在五天內出庭，而不是像以往那樣「在案件啟動數周後才出庭。」

儘管居住條件惡劣，而且已強制租戶搬離公寓並另尋住處，房屋維修案件在房屋法院仍需數年時間才能得到解決。紐約市律師協會房屋法院委員會在2021年的報告中建議，法院應加快案件審理速度，並指派多名法官處理，以便更快強制進行維修。

數據顯示，去年紐約市的電梯故障投訴激增至約2萬2000起，而2021年約為1萬7000起，而且這些投訴集中在少數幾棟樓宇，這說明電梯故障問題長期存在，經年累月都無法得到解決。