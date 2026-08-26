皇后區水患多 市府擬收購易淹住宅

皇后區近年頻遭暴雨侵襲，一些低窪社區逢大雨就淹。(本報檔案照)

皇后區 近年頻遭暴雨侵襲，一些低窪社區逢大雨就淹。為因應日益嚴重的水患，紐約市府正了解長期受淹水困擾的屋主是否有意出售房屋，其中包括法拉盛 凱辛納公園(Kissena Park)周邊及Hollis部分住宅區。若未來取得經費，市府可能自願收購部分高風險住宅，讓居民搬離易淹水地區。

不過，相關計畫仍處於初步階段，市府目前尚未決定收購哪些住宅，也沒有取得收購所需經費，現階段主要是了解居民意願，再決定是否進一步推動。

根據市府「韌性收購計畫」(Resilient Acquisitions)，計畫主要針對長期面臨嚴重淹水問題的一至四戶住宅。若屋主有意出售，市府可進一步評估房產及尋找經費。完成收購後，相關土地可能改作綠地、蓄洪或其他防洪用途，降低當地未來的水患風險。

凱辛納公園周邊多年來飽受暴雨積水困擾，從颶風 艾達(Ida)到近年的多次強降雨，都曾造成住宅進水。部分地區地勢低窪，居民每逢大雨前就得提前移車，並在住家周圍架設擋水板或堆放沙包。

社區組織Kissena Synergy創辦人Leona Chin近期也協助向居民介紹市府的構想。她表示，不少居民最初聽說市府可能收購住宅時相當意外，甚至不敢相信，因為多年來每次淹水後，居民大多只能自行清理、修繕。

Hollis同樣深受水患困擾。今年5月暴雨造成當地嚴重淹水，部分地點積水深達數呎；8月下旬再遇強降雨，一些居民才剛修好前一次水災造成的損壞，住家又再次進水，甚至有房屋因受損嚴重被判定暫時不宜居住。

市府強調，房屋收購完全出於屋主自願，並非強制搬遷。居民目前表達出售意願，也不代表市府一定會收購。由於經費尚未到位，從評估、籌措資金到實際收購，可能需要數年時間。

除了收購住宅，市府也在法拉盛研究其他防洪措施，包括Bluebelt藍帶系統及蓄水設施，以改善暴雨期間的排水問題。