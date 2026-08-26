方便商家 法拉盛緬街將增卸貨區

州參議員劉醇逸25日與法拉盛緬街沿線商家共同宣布，緬街59大道至60大道間將增設卸貨區，改善商家長期面臨的送貨及臨停問題。(劉醇逸辦公室提供)

法拉盛 緬街沿線商家長期苦於送貨車無處臨停，加上公車專用道實施自動攝影執法，送貨過程稍有不慎就可能收到罰單 。州參議員劉醇逸 (John Liu)25日與當地商家宣布，經與紐約市交通局(DOT)協調，緬街59大道至60大道間將增設卸貨區，每日上午9時至中午12時供商家收貨，預計未來數月內完成設置。

該路段位於長島高速公路(Long Island Expressway)以北，沿街聚集餐館、零售店等十多家小商家。業者表示，緬街設置公車專用道後，送貨車缺乏合適的臨停空間，不僅可能因占用公車道遭開罰，也時常出現貨車無法停靠、延誤甚至取消送貨的情況，對日常營運造成困擾。

多家商戶先前向劉醇逸辦公室反映問題，希望在不影響巴士通行的情況下，為送貨車提供固定卸貨空間。經與交通局協調後，市府同意在59大道至60大道間設置卸貨區，並將上午9時至中午12時訂為卸貨時段。

劉醇逸表示，這一帶長期是法拉盛重要的商業及消費走廊，但商店和餐館卻一直受到收貨不便的困擾。他表示，新卸貨區是商家主動反映需求、交通局作出回應的成果，希望在小商家營運需求與巴士專用道順暢之間取得平衡。

緬街帝王台菜餐廳(Main Street Imperial Taiwanese Restaurant)經理Yu Ching Lin表示，安排貨車送貨一直是沿線商家的難題，設置固定卸貨區及時段後，業者可以更有效率地安排進貨，也不必再為貨車臨停問題傷腦筋。

當天包括帝王台菜餐廳、Happy Garden Restaurant、AF Wine and Liquor、State Farm Amber Chou、Chakra Japanese Restaurant、Sour Little 7、Kanwah Restaurant、Tianxia Asian Chinese Restaurant、Dumpling Story及Zaodian Jianmian Noodles等商家代表出席。

新卸貨區預計未來數月內設置完成，屆時沿線十多家商戶可在上午指定時段集中收貨，減少送貨車因臨停或占用公車專用道而遭開罰的情況。