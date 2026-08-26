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市府840萬扶植小商家 布碌崙拿最多

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市長曼達尼與市府小商業服務局本周宣布，將投入840萬元補助金，強化全市各商圈...
紐約市長曼達尼與市府小商業服務局本周宣布，將投入840萬元補助金，強化全市各商圈的商家組織及商業改善區。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市府小商業服務局(SBS)宣布，將投入840萬元補助金，強化全市各商圈的商家組織及商業改善區(BID)，並資助街道清潔、照明、公共藝術與指標系統等社區改善工程。布碌崙(布魯克林)獲分配近277萬元，是五區中拿到最多補助的一區，共32筆補助，估計嘉惠逾2萬家小商家。

布碌崙商會主席皮爾斯(Randy Peers)表示，2025年是新冠疫情以來全市小商家首度出現淨關閉潮的一年，關店數比新開業數多出約4000家，原因包括移民商家面臨關稅衝擊及對移民執法(ICE)行動的憂慮。他指出，疫情經驗顯示，設有商業改善區或商家協會的商圈抗壓力較強，這也是此次補助重點。

其餘各區補助金額依序為布朗士(Bronx)155萬元、曼哈頓153萬元、皇后區151萬元、史泰登島55萬元，另有50萬美元分配給七個提供全市服務的組織。

補助上周五在貝瑞吉揭曉，SBS局長米納亞(Minerva Minaya)與多位民選官員、商家協會代表齊聚，並參與當地「夏日漫步」（Summer Stroll）活動。貝瑞吉第三大道商家協會獲10萬元，該協會秘書賈布爾(Danielle Jabour)說，協會經費有限，主要靠會費與募款維持，「這筆補助將帶來立即而強大的影響」，可用於支持夏日漫步、第三大道節等年度活動。

其他布碌崙受惠社區包括康尼島、布萊頓海灘、貝德福-史岱文森、弗萊布許、東紐約及威廉斯堡等，邁特爾大道布碌崙夥伴組織(Myrtle Avenue Brooklyn Partnership)與紅鉤商家聯盟(Red Hook Business Alliance)則各獲20萬元。全市方面，東哈林區的聯合睦鄰會(Union Settlement)獲最大單筆補助42萬6359元。

曼達尼表示，此舉將為全市社區注入新活力，也為小商家帶來新客源。這項補助也是市府上月推出「OPEN for Small Business」逾50項法規改革方案後，扶植小商家政策的最新一環；皮爾斯則呼籲，市府仍須進一步推動小商家罰款與規費減半的目標。

精華 FAQ

  • 補助將用於強化全市商家組織與商業改善區，並資助街道清潔、照明、公共藝術和指標系統等社區改善工程，藉此帶動商圈活力與客源。

  • 布碌崙獲近277萬元、共32筆補助，市府認為當地商圈規模大且需求高；商會也指出，有商業改善區或商家協會的社區，面對疫情與經濟衝擊時通常更有韌性。

  • 布碌崙商會主席皮爾斯認為這是支持小商家的重要一步，尤其可強化社區抗壓力；但他也呼籲市府，應進一步推動小商家罰款與規費減半。

布碌崙 曼達尼 疫情

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